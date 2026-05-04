櫻坂46谷口愛季、ビッグサイズシャツから美脚スラリ「スタイルレベチ」「天使のような可愛さ」と反響
【モデルプレス＝2026/05/04】櫻坂46の谷口愛季が4月8日、自身のInstagramを更新。ビッグサイズのシャツを合わせたコーディネートを披露し、話題となっている。
【写真】21歳櫻坂メンバー、ビッグサイズシャツから美脚スラリ
谷口は「14th Single 京都リアルミート＆グリートありがとうございました！」とつづり、写真を投稿。お腹のあたりに大きなリボンがついたブルーのビッグサイズのシャツにミニ丈のボトムス、黒のブーツを合わせ、スラリと伸びた美しい脚が際立っている。
この投稿には「スタイルレベチ」「天使のような可愛さ」「美しすぎます」「今日も可愛い」「コーディネートおしゃれ」「水色似合ってる」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】21歳櫻坂メンバー、ビッグサイズシャツから美脚スラリ
◆谷口愛季、美脚スラリ
谷口は「14th Single 京都リアルミート＆グリートありがとうございました！」とつづり、写真を投稿。お腹のあたりに大きなリボンがついたブルーのビッグサイズのシャツにミニ丈のボトムス、黒のブーツを合わせ、スラリと伸びた美しい脚が際立っている。
◆谷口愛季の投稿に反響
この投稿には「スタイルレベチ」「天使のような可愛さ」「美しすぎます」「今日も可愛い」「コーディネートおしゃれ」「水色似合ってる」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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