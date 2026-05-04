TOKYO MX、MBS、BS朝日ほかにて放送中のTVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』の第4話「幼なじみはなんでもする」の先行カットとあらすじが公開された。

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本作は、小学館『サンデーうぇぶり』にて連載中の堂本裕貴による同名コミックをアニメ化したラブコメディ。

同じ高校に進学した浅葱優希也と桜みくは、“両片想い”の幼なじみ。近すぎて遠すぎる優希也とみく。2人をつなぐのは、小6のときにはじまった「愛してるゲーム」。交互に「愛してる」といって照れたほうが負け。両片想いを卒業するための、ありったけの想いを込めた“恋のゲーム”がはじまる。

デートでの一件が頭から離れず、みくは優希也の真意を確かめるために、あらためて「愛してるゲーム」のルールを確認する。「ドキッとさせるためならなんでもしていい」。その“なんでも”は、どこまで許されるのか。お互いに相手をドキドキさせる言葉と行動を繰り返し、ふたりはそのラインを探り合うのだが……。

公開された先行カットでは、恋人繋ぎをして見せるみくとその様子に照れる優希也の表情などが切り取られている。（文＝リアルサウンド編集部）