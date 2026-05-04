【ジェットビートル w/ハイドロジェネード･サブロケット （ウルトラマンシリーズ60周年アクリルスタンド付）】 7月18日ごろ 発売予定 価格：4,950円

ハセガワは、プラモデル「ジェットビートル w/ハイドロジェネード･サブロケット （ウルトラマンシリーズ60周年アクリルスタンド付）」の完成見本を5月1日に公開した。発売は7月18日ごろを予定し、価格は4,950円。

本商品は特撮テレビドラマ「ウルトラマン」に登場する科学特捜隊のジェットビートルにハイドロジェネード･サブロケットを装備した状態を1/72スケールプラモデル化したもの。また、本キットには特製アクリルスタンド（高さ約90mmの予定）が付属する。

劇中のジェットビートルのシルエットが再現され、外観にはディテールが追加されている。主翼、尾翼にかけてアーチ状に装備しされたジェットビートルにハイドロジェネード･サブロケットも再現されている。

(C)円谷プロ