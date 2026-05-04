【きょう】5月4日は「スター・ウォーズの日」 横浜・渋谷・大阪でイベント開催
きょう5月4日は毎年恒例の「スター・ウォーズの日」。この日にあわせた大型イベントが、今年は横浜・みなとみらい、渋谷、大阪の3都市で初めて同時開催中。7年ぶりの映画最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日公開）を控え、シリーズファンから初心者まで楽しめる多彩なコンテンツが展開される。
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各エリアごとに異なるテーマで、「スター・ウォーズ」の世界観をリアルに体感できるイベントが用意されている。
■横浜・みなとみらい「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2026」
横浜・みなとみらいエリアでは、「スター・ウォーズ」の世界観を楽しめる大型イベント「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2026」を5月24日まで開催中。同エリアでの開催は3年連続となり、過去2年で累計350万人が来場した。
ランドマークプラザでは、歴代シリーズの名シーンやキャラクターを再現したホログラム映像を上映。MARK IS みなとみらいには高さ約2メートルの巨大グローグーが設置されているほか、館内各所にスタチューや装飾も展開される。両施設を巡るスタンプラリーでは、4つのスタンプを集めると、期間ごとに異なるオリジナルステッカーがプレゼントされる（5月6日まで）。
グランモール公園には、巨大フォトスポットが設置され（5月5日まで）、キャラクターグリーティングや音楽ライブなどの屋外イベントも行われる予定だ。さらに「ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい」ではシリーズ作品の上映も行われている。
■渋谷「STAR WARS GALAXY IN SHIBUYA」
渋谷スクランブル交差点に面したSHIBUYA TSUTAYAでは、建物外装から店内までを大胆に装飾し、第1弾（5月1日〜15日）では歴代シリーズの展示、第2弾（5月16日〜31日）では最新作の世界観を先取りできるフォトブースなどを設置する。
館内7階のカフェやポップアップストアも登場し、グッズ販売も行われる。5月4日には音楽イベントも開催予定だ。
第1弾（5月1日〜15日）では、歴代シリーズの魅力を凝縮した特別映像や等身大スタチューを展示。第2弾（5月16日〜31日）では、映画最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の世界観を体感できるフォトブースやグッズ展開が行われる。
「スター・ウォーズ」グッズが集まるPOP-UP STOREは地下1階に。7Fのカフェでは、最新作からインスピレーションを得たメニューが楽しめる。5月4日の「スター・ウォーズの日」当日は、☆Taku Takahashi（m-flo）が登場するイベントも開催。イベント参加には整理券が必要で（1枚で一人のみ入場）、午後2時〜の回は午後0時50分〜、午後4時50分〜回は午後3時〜配布。
■大阪・梅田「STAR WARS DAY OSAKA 2026」
大阪・梅田のMBS（毎日放送）1Fロビーでは、「STAR WARS DAY OSAKA 2026」を開催中（5月12日まで）。マンダロリアンとグローグーの等身大スタチューやフォトスポットに加え、日本文化との融合をテーマにした特別展示が展開されている。
浮世絵師TAKUMI氏による浮世絵、スタジオジブリとルーカスフィルムのクリエイターによる特別アートなどを西日本で初展示。さらに、タレントのアンミカとシャンプーハットの恋さんによるアート作品が初披露されているほか、上田安子服飾専門学校の協力のもと、学生が制作した「スター・ウォーズ」への思いを描き出した作品、オリジナル文楽人形（国立文楽劇場技術室 製作／人形拵え 五代目 吉田玉助）も展示。約500点以上のグッズを取りそろえた物販コーナーもある。
また、阪急サン広場には巨大なグローグーのオブジェが登場し、フォトスポットとしても注目を集めている。さらにNU茶屋町外周には「スター・ウォーズ」のフラッグが掲出されている（5月31日まで）。
最新作公開を前に、全国規模で盛り上がりを見せる「スター・ウォーズ」。映画と連動したこれらのイベントは、作品世界への没入感をさらに高める絶好の機会となりそうだ。
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各エリアごとに異なるテーマで、「スター・ウォーズ」の世界観をリアルに体感できるイベントが用意されている。
横浜・みなとみらいエリアでは、「スター・ウォーズ」の世界観を楽しめる大型イベント「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2026」を5月24日まで開催中。同エリアでの開催は3年連続となり、過去2年で累計350万人が来場した。
ランドマークプラザでは、歴代シリーズの名シーンやキャラクターを再現したホログラム映像を上映。MARK IS みなとみらいには高さ約2メートルの巨大グローグーが設置されているほか、館内各所にスタチューや装飾も展開される。両施設を巡るスタンプラリーでは、4つのスタンプを集めると、期間ごとに異なるオリジナルステッカーがプレゼントされる（5月6日まで）。
グランモール公園には、巨大フォトスポットが設置され（5月5日まで）、キャラクターグリーティングや音楽ライブなどの屋外イベントも行われる予定だ。さらに「ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい」ではシリーズ作品の上映も行われている。
■渋谷「STAR WARS GALAXY IN SHIBUYA」
渋谷スクランブル交差点に面したSHIBUYA TSUTAYAでは、建物外装から店内までを大胆に装飾し、第1弾（5月1日〜15日）では歴代シリーズの展示、第2弾（5月16日〜31日）では最新作の世界観を先取りできるフォトブースなどを設置する。
館内7階のカフェやポップアップストアも登場し、グッズ販売も行われる。5月4日には音楽イベントも開催予定だ。
第1弾（5月1日〜15日）では、歴代シリーズの魅力を凝縮した特別映像や等身大スタチューを展示。第2弾（5月16日〜31日）では、映画最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の世界観を体感できるフォトブースやグッズ展開が行われる。
「スター・ウォーズ」グッズが集まるPOP-UP STOREは地下1階に。7Fのカフェでは、最新作からインスピレーションを得たメニューが楽しめる。5月4日の「スター・ウォーズの日」当日は、☆Taku Takahashi（m-flo）が登場するイベントも開催。イベント参加には整理券が必要で（1枚で一人のみ入場）、午後2時〜の回は午後0時50分〜、午後4時50分〜回は午後3時〜配布。
■大阪・梅田「STAR WARS DAY OSAKA 2026」
大阪・梅田のMBS（毎日放送）1Fロビーでは、「STAR WARS DAY OSAKA 2026」を開催中（5月12日まで）。マンダロリアンとグローグーの等身大スタチューやフォトスポットに加え、日本文化との融合をテーマにした特別展示が展開されている。
浮世絵師TAKUMI氏による浮世絵、スタジオジブリとルーカスフィルムのクリエイターによる特別アートなどを西日本で初展示。さらに、タレントのアンミカとシャンプーハットの恋さんによるアート作品が初披露されているほか、上田安子服飾専門学校の協力のもと、学生が制作した「スター・ウォーズ」への思いを描き出した作品、オリジナル文楽人形（国立文楽劇場技術室 製作／人形拵え 五代目 吉田玉助）も展示。約500点以上のグッズを取りそろえた物販コーナーもある。
また、阪急サン広場には巨大なグローグーのオブジェが登場し、フォトスポットとしても注目を集めている。さらにNU茶屋町外周には「スター・ウォーズ」のフラッグが掲出されている（5月31日まで）。
最新作公開を前に、全国規模で盛り上がりを見せる「スター・ウォーズ」。映画と連動したこれらのイベントは、作品世界への没入感をさらに高める絶好の機会となりそうだ。