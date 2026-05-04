モデルの楠ケイが3日、自身のインスタグラムを更新。婚約したことを発表した。

バラの花束とともに、婚約指輪を披露した。お相手とおでこを付け合って抱擁したり、バックハグされたりしたツーショットも公開。誕生日を祝福するケーキや、伊豆旅行のショットなどもアップした。

発表全文は以下の通り。

【ご報告】

いつも応援してくださっている皆様へ。

この度、最愛の彼とこれからの人生を共に歩んでいくことになりました

まっすぐに愛を向けてくれて、いつも溢れるほどの優しさを与えてくれる彼と、

これからもどんな時も二人で支え合いながら歩んでいきたいと思っています。

これからも変わらず、温かく見守っていただけたら嬉しいです。

楠ケイ

2026／05／02

友人やファン、フォロワーからも祝福の声があがるほか、「けいちゃんがダイアモンド」「美しすぎます」「素敵なふたりで、見るだけで幸せー」などのコメントも寄せられている。

楠はモデルとして活動。22年にはベストボディジャパンに出場し日本大会5位。趣味は筋トレ、サップ、スノーボード、洋画鑑賞。特技は弓道。身長164センチ。