©ABCテレビ

都会の喧騒を離れ、山奥に移り住んで5年――自然の中で暮らすライフスタイルが注目を浴びる俳優・東出昌大。「東出昌大の野営デトックス」はそんな東出の拠点に、都会で生きる芸能人を招き、1泊2日の野営生活をともにしながらゲストのメンタルデトックスを目指す“野営ヒューマンドキュメント”。5月4日深夜にABCテレビでスタートする。

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初回のゲストは、ウルフ アロンとフワちゃんの2人。YouTuber芸人としてブレイクしたフワちゃんは、明るく元気なキャラクターで人気者となり、テレビに引っ張りだこの存在に。約1年半の活動休止を経た2025年12月末、両国国技館でプロレスラーとして復帰し、世間を驚かせた。一方、ウルフは2021年の東京オリンピック・男子柔道100kg級で世界の頂点に立った金メダリスト。こちらも2026年1月、東京ドームでプロレスデビューを果たした。ともにプロレスという新たな世界に飛び込み、奮闘する2人は、どんな思いを胸に山にやって来たのか？

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初日の早朝、山中にある東出の家を訪れたウルフとフワちゃん。これから始まる初めての“野営”に緊張をにじませるウルフは、ソワソワと落ち着かない様子。一方、「初めまして！」と元気に現れたフワちゃんは、相変わらずのハイテンションだ。

一行が向かう“野営地”はここよりさらに山深い場所。2人は東出の指示のもと、入山の準備に取りかかる。まずは、山のあちこちで芽吹き始めた“ワラビ”を採取。「ワラビって何？動物のワラビ？」と首をかしげるフワちゃんに、ウルフが「それ“ワラビー”だろ？」とツッコんだのをきっかけに、さっそくバラエティ番組さながらのにぎやかなトークが始まった。「やっぱすげぇな。テレビ出てる人たちって」とあっけにとられる東出に、フワちゃんは「あたしも1年半休んでたとはいえさ、テレビ癖が抜けなくてすごいしゃべっちゃう」と思わず苦笑い。いつの間にかしみついた、バラエティのリアクションがつい出てしまうと打ち明ける。

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昼食用に東出おすすめの“タラの芽のおにぎり”を作り、準備を整えた3人はいざ野営地へ。しかし、その道のりは想像以上に過酷で、壁のように切り立った急斜面をひたすら上に進んでいくしかない。「黙々と一歩ずつ上がってくことになると思います」という東出の言葉に従い、息を切らしながら歩みを進めるウルフとフワちゃんは、次第に言葉も少なくなっていき…。

目に映るのは、山と木々と空だけ。そんな大自然の中に身を置くうち、2人の様子にも徐々に変化が。「何で女子プロにいったの？」と東出に問われたフワちゃんは、プロレスにあこがれを抱くようになったきっかけや、活動休止中の知られざる思いを告白。さらに、テレビのロケに忙しく飛び回っていた日々を振り返り、「ならないようにって思ってたけど、そうなっちゃってた」「早く気づけばよかったな」とある“後悔”を口にする場面も。今、フワちゃんの胸に去来することとは？

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さらに、野営地での静かな夜、晩酌をしながら本音を語らう3人。ウルフは、金メダリストの赤裸々な本音を激白。柔道の現役引退後もなお、プロレスラーとして勝負の世界に生き続ける理由を打ち明ける。そしてフワちゃんは、活動休止にいたった一連の出来事にも踏み込みながら、これからの生き方についても言及する。

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「東出昌大の野営デトックス」は、ABCテレビで月曜深夜0時～放送（全4回）。TVerでも無料見逃し配信。