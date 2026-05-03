若槻千夏、父の職業明かす 2年隠した芸能活動バレたきっかけは電車の中吊り広告
【モデルプレス＝2026/05/03】タレントの若槻千夏が2日、フジテレビ系「指原千夏」（毎週土曜24時45分〜）に出演。父の職業を告白した。
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若槻は自分の子どもにもし芸能界に入りたいと言われたら応援すると宣言。その理由について、自身がスカウトされたときに母には話したが、グラビア活動を父に反対されると思い「嘘ついた人生だったんで」と明かした。
父に気づかれないように本名の「千春」ではなく芸名の「千夏」として活動を開始したが、その後「週刊ヤングジャンプ」（集英社）の表紙に抜擢され、電車の中吊り広告に。京王井の頭線の運転手だった父が同僚に「これって娘さんに似てません？」と言われて、帰宅した父に若槻が問いただされた。約2年間芸能活動を秘密にしていたが、このことをきっかけに告白すると、父は高校を卒業することだけを条件に「ここまで売れちゃったらもうしょうがない」と認めてくれたという。若槻は父との約束を守り、20歳で通信制の高校を卒業したことも明かした。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
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◆若槻千夏、本名で活動しなかった理由
若槻は自分の子どもにもし芸能界に入りたいと言われたら応援すると宣言。その理由について、自身がスカウトされたときに母には話したが、グラビア活動を父に反対されると思い「嘘ついた人生だったんで」と明かした。
◆若槻千夏、父に芸能活動バレたきっかけ
父に気づかれないように本名の「千春」ではなく芸名の「千夏」として活動を開始したが、その後「週刊ヤングジャンプ」（集英社）の表紙に抜擢され、電車の中吊り広告に。京王井の頭線の運転手だった父が同僚に「これって娘さんに似てません？」と言われて、帰宅した父に若槻が問いただされた。約2年間芸能活動を秘密にしていたが、このことをきっかけに告白すると、父は高校を卒業することだけを条件に「ここまで売れちゃったらもうしょうがない」と認めてくれたという。若槻は父との約束を守り、20歳で通信制の高校を卒業したことも明かした。（modelpress編集部）
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