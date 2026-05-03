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動画作成者が自身のYouTubeチャンネルで「【自動車教習所元社長が起こした水戸3歳女児死亡事故】左折車と横断歩道の危険｜なぜ歩車分離信号が必要なのか」を公開。水戸市で起きた3歳女児の死亡事故を取り上げ、加害者である自動車教習所元社長の不誠実な対応を批判しつつ、歩車分離式信号の普及の必要性を強く訴えた。



昨年11月、茨城県水戸市の大工町交差点で、青信号の横断歩道を渡っていた3歳の女児が左折車に巻き込まれて死亡する痛ましい事故が発生した。運転していたのは自動車教習所の元社長でありながら、時速約20kmで左折し、安全確認を怠っていたという。動画作成者は裁判の報道や遺族とのやり取りを紹介。遺族からの「どうすれば事故を防げたと思うか」という問いに対し、被告が「歩行者がいるだろうと思って何度も見ればよかった」と供述している点について、「一般人の話ではない。自動車教習所の経営者が言っていることだ」とプロ意識の欠如を厳しく糾弾し、「自分の車の大きさを考えて注意するのは最重要」と苦言を呈した。



さらに、全国の交差点死亡事故で左折時の巻き込みが多発しているというデータを示しつつ、事故現場となった大工町交差点が日本損害保険協会のデータで「人身事故ワースト1」に認定された危険な場所であることを解説。このような悲劇を防ぐためには「歩車分離式信号が必要」と断言する一方で、全国の整備率が約5.0%にとどまっているという警察庁のデータを示し、行政の対応の遅さを指摘した。



動画の最後では、大工町交差点への歩車分離式信号の導入と、未就学児への子供用迷子紐（ハーネス）の配布を求めるオンライン署名への協力を視聴者に呼びかけた。「自分たちの周りの危険な場所でも歩車分離にできないか考えてほしい」と語り、社会全体で安全意識を高めるよう求めて動画を締めくくった。