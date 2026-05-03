[5.3 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第14節](とうスタ)

※14:00開始

主審:松澤慶和

<出場メンバー>

[福島ユナイテッドFC]

先発

GK 78 チョン・ソンリョン

DF 17 藤谷匠

DF 19 藤田仁朗

DF 23 安在達弥

DF 29 土屋櫂大

MF 10 針谷岳晃

MF 14 中村翼

MF 30 狩野海晟

FW 7 芦部晃生

FW 8 岡田優希

FW 40 樋口寛規

控え

GK 22 吉丸絢梓

DF 5 當麻颯

DF 77 千葉虎士

MF 6 上畑佑平士

MF 20 泉彩稀

MF 26 田中慶汰

MF 32 永長鷹虎

FW 9 清水一雅

FW 11 三浦知良

監督

寺田周平

[RB大宮アルディージャ]

先発

GK 1 笠原昂史

DF 5 ガブリエウ

DF 22 茂木力也

DF 34 村上陽介

DF 44 木寺優直

MF 8 カウアン・ディニース

MF 11 カプリーニ

MF 14 泉柊椰

MF 33 和田拓也

MF 45 山本桜大

FW 20 日高元

控え

GK 50 若林学歩

DF 37 関口凱心

DF 88 西尾隆矢

MF 3 加藤聖

MF 6 石川俊輝

MF 15 中山昂大

MF 17 神田泰斗

FW 23 杉本健勇

FW 90 オリオラ・サンデー

監督

宮沢悠生