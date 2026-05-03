福島vs大宮 スタメン発表
[5.3 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第14節](とうスタ)
※14:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 78 チョン・ソンリョン
DF 17 藤谷匠
DF 19 藤田仁朗
DF 23 安在達弥
DF 29 土屋櫂大
MF 10 針谷岳晃
MF 14 中村翼
MF 30 狩野海晟
FW 7 芦部晃生
FW 8 岡田優希
FW 40 樋口寛規
控え
GK 22 吉丸絢梓
DF 5 當麻颯
DF 77 千葉虎士
MF 6 上畑佑平士
MF 20 泉彩稀
MF 26 田中慶汰
MF 32 永長鷹虎
FW 9 清水一雅
FW 11 三浦知良
監督
寺田周平
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 5 ガブリエウ
DF 22 茂木力也
DF 34 村上陽介
DF 44 木寺優直
MF 8 カウアン・ディニース
MF 11 カプリーニ
MF 14 泉柊椰
MF 33 和田拓也
MF 45 山本桜大
FW 20 日高元
控え
GK 50 若林学歩
DF 37 関口凱心
DF 88 西尾隆矢
MF 3 加藤聖
MF 6 石川俊輝
MF 15 中山昂大
MF 17 神田泰斗
FW 23 杉本健勇
FW 90 オリオラ・サンデー
監督
宮沢悠生
※14:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 78 チョン・ソンリョン
DF 17 藤谷匠
DF 19 藤田仁朗
DF 23 安在達弥
DF 29 土屋櫂大
MF 10 針谷岳晃
MF 14 中村翼
MF 30 狩野海晟
FW 7 芦部晃生
FW 8 岡田優希
FW 40 樋口寛規
控え
GK 22 吉丸絢梓
DF 5 當麻颯
DF 77 千葉虎士
MF 20 泉彩稀
MF 26 田中慶汰
MF 32 永長鷹虎
FW 9 清水一雅
FW 11 三浦知良
監督
寺田周平
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 5 ガブリエウ
DF 22 茂木力也
DF 34 村上陽介
DF 44 木寺優直
MF 8 カウアン・ディニース
MF 11 カプリーニ
MF 14 泉柊椰
MF 33 和田拓也
MF 45 山本桜大
FW 20 日高元
控え
GK 50 若林学歩
DF 37 関口凱心
DF 88 西尾隆矢
MF 3 加藤聖
MF 6 石川俊輝
MF 15 中山昂大
MF 17 神田泰斗
FW 23 杉本健勇
FW 90 オリオラ・サンデー
監督
宮沢悠生