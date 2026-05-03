新しく始まったドラマの役どころが楽しみで、急いでチャンネルを合わせたくなる俳優なんて、そういるものじゃない。松山ケンイチは毎回期待させ、裏切らない。

【写真】「テミスの不確かな法廷」松山ケンイチは難役を微かな表情の変化や指先の動きなどで繊細に表現している

徹底した役作りで知られるが、この1年でも、冤罪の真相を追う弁護士（クジャクのダンス、誰が見た？）、太宰治（おい、太宰）、発達障害の裁判官（テミスの不確かな法廷）、悪徳刑事に顔を整形する洋菓子店パティシエ（リブート）、最期を看取る療養病棟の医師（お別れホスピタル2）、老舗寿司店の元職人で鮨アカデミーの頑固な講師（時すでにおスシ!?）と、仕事もキャラクターもまったく違うクセ強の役をそれぞれ見事に演じた。NHK大河ドラマの平清盛、朝ドラ「虎に翼」の実在した最高裁長官も、松山だと「なるほど、そんな人物だったんだろうな」と思わせた。

■私生活でもいくつもの顔

なぜ松山がやるとそれらしいのか。本人は「役になろうとか、なりきれるなんて思っていない」と話している。気持ちに余裕がないとステレオタイプの芝居になってしまうので、「こういう表現はありなのかなと、いろいろ試して遊んでいるんです」と笑う。

「松山は役者と農業の2拠点生活で、私生活でもいくつもの自分を持っている。ドラマでも、役のイメージを思い描くときの引き出しがたくさんあって、そこから“これだな”という芝居を見つけるのでしょう」（ドラマ制作プロデューサー）

そのための演技は自分が納得するまで“練習”する。「リブート」のシェフ役では、ケーキにクリームを薄く塗るナッペという作業を習得するために、自分で材料と道具を用意して、何回も失敗しながら練習した。「テミスの」では発達障害のしぐさやしゃべり方を事細かにメモした「ノート」を作ったり、「時すでに」の寿司職人は握り方だけでなく、その時の立ち姿も研究した。

で、これからカメレオン俳優の松山にやらせてみたい役は何か。

「昭和天皇なんてどうでしょう。戦前・戦中は現人神と呼ばれて戦争に利用され、戦後は平和の象徴としての役目を負わされた。ご本人はウイットに富んだ方だということで、人物としても魅力的です。歴代で在位最長という希代の天皇でもある。激動の昭和とその苦悩する姿を絡めて松山が演じたら、見ごたえがあると思いますよ」（映画製作会社幹部）

ところで、寿司を握るときの松山の手に注目。長くて白いきれいな指で、寿司が実にうまそうなのだ。

（コラムニスト・海原かみな）