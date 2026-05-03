「糖毒脳」という言葉を聞いたことはあるだろうか。オックスフォード大学の研究員として世界的難病の治療法の発見に貢献し、現在は医師としても活躍する脳と糖の専門家である下村健寿氏が、糖の影響で認知症リスクが高まった状態の脳を表した言葉だ。まさに「糖に毒された脳」を示しており、その影響は20代から始まっているとも言う。

この事実を紹介した下村氏の著書 『糖毒脳――いつまでも「冴えた頭」でいるために知っておきたいこと』 が、いま大きな話題になっている。糖が認知機能を崩壊させるメカニズム、そして脳を守るための習慣を紹介した同書から、一部を抜粋・編集し紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

認知症の発症につながる「意外な原因」

認知症というと、

「高齢になってからの話」

「遺伝や運によってなるもの」

そんなイメージを持っている人は多い。

健康診断で大きな異常がなく、日常生活にも問題がない人なら、自分にはまだ関係ないと思ってしまう。

しかし、元オックスフォード大の医学研究者であり、医師としても活躍する「糖と脳」の専門家である下村健寿氏は、著書『糖毒脳』で、その考え方に警鐘を鳴らしている。

脳は加齢とともに変化しますが、適切なアプローチによって、その機能を取り戻し、維持することが可能なのです。

〜中略〜

ですが、その希望が打ち砕かれる現実があります。

「糖」の影響によってアルツハイマー病を発症する可能性がある、という事実です。

――『糖毒脳』より引用

認知症のリスクは、特別な人だけのものではない。

日々の食生活に潜む「糖」が、健康な人の脳にも静かに影響を及ぼしているという。

「インスリン」がアルツハイマー病と糖尿病を関係づけている

じつは糖と認知症には、深い関係がある。

近年、世界中の研究者の間で、「アルツハイマー病を3つ目の糖尿病として、『3型糖尿病』と呼ぶべきではないか」という議論が活発に行われているくらいだ。

なぜ脳の病気が糖尿病の仲間入りをするのか。

その鍵となるのが「インスリン」だ。

同書では糖尿病について、次のように指摘されている。

私たちがよく知る糖尿病には、主に1型糖尿病と2型糖尿病があります。

1型糖尿病は、血糖値を下げる唯一のホルモンであるインスリンが体の中から失われ、血糖値が上昇する病気です。インスリンを作る工場（膵臓のベータ細胞）が破壊されてしまうイメージです。

一方で2型糖尿病は、インスリンが体内で作られてはいるものの、その量が不足していたり、あるいはうまく働かなくなったりして血糖値が上昇する病気です。インスリン工場が老朽化して生産量が落ちたり、作ったインスリンが効きにくくなったりするようなイメージです。

――『糖毒脳』より引用

つまり糖尿病の1型も2型も、インスリンの分泌や効果に悪影響を与えてしまう。

糖による「インスリン分泌の異常」が、認知症リスクを高める

そして、なんと脳の中にもインスリンが存在することがわかっており、そのインスリンの働きが認知症の発症リスクに大きく関係していると、同書は指摘する。

脳の中でのインスリンの役割は、血糖値を下げることとはまったく異なります。脳の中でインスリンは、「学習」や「記憶」を司る脳神経細胞同士の情報伝達をスムーズにしたり、脳神経細胞そのものを保護したりする、極めて重要な働きをしていることがわかってきたのです。

――『糖毒脳』より引用

さらには、脳内のインスリンは記憶や学習をスムーズにすすめるだけでなく、アルツハイマー病の原因物質であるアミロイドβなどによる攻撃から脳神経細胞を守る役割も果たしているという。

つまりインスリンが脳の中でその力を十分に発揮できていれば、脳神経細胞が守られ、アルツハイマー病は発症しにくい、あるいは進行しにくいということだ。

だから、糖の過剰摂取によってインスリン分泌に異常をきたしたり、効きが悪い状態になったりすると、脳の認知症リスクが高まってしまうのだ。

そして同書では、こう指摘されている。

こうした最新の科学的知見から、従来の1型、2型に続いて、アルツハイマー病を「3番目の糖尿病」、すなわちインスリンが影響して引き起こされる症状の仲間として「3型糖尿病」と位置づけるべきではないか、という考え方が提唱されるようになりました。

この3型糖尿病の前段階として、糖の影響で毒されつつある脳こそが、私が「糖毒脳」と呼んでいる状態です。

――『糖毒脳』より引用

毎日の食事の中にある「糖」。

その影響でインスリン分泌に異常をきたしている「糖毒脳」の状態。

これが、私たちを気づかぬうちに認知症へと導く原因のひとつなのだ。

（本稿は、 『糖毒脳――いつまでも「冴えた頭」でいるために知っておきたいこと』 の内容を引用して作成した記事です）

下村健寿（しもむら・けんじゅ）

福島県立医科大学卒。同大副理事、医学部病態制御薬理医学講座主任教授。現役内科医でもある基礎医学研究者。日本糖尿病学会東北支部学術評議員。日本内科学会認定内科医。医学博士。群馬県前橋市出身。2004年、日本で働いていた大学医学部から、英国オックスフォード大学への就職を試み、執念の就職活動を実らせて成功。オックスフォード大学正式研究員として、世界を代表する生理学者フランセス・アッシュクロフト教授の薫陶を8年間受けた。その間、新生児糖尿病治療法の発見という世界的快挙に貢献。新生児糖尿病の最重症型であるDEND症候群の脳神経症状治療有効例を報告した論文は米国神経学会誌「Neurology」よりEditorial論文に選出された。貢献を認められて2006年と2010年にオックスフォード大学メリット賞を2度受賞。日本帰国後は、新生児糖尿病に加えて肥満・2型糖尿病などの生活習慣病について、インスリン分泌や脳機能の観点から研究している。