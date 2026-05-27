5月26日、タワーレコード町田店が今年7月6日に閉店することが発表された。一方で同社は近年、好業績を記録している。サブスク時代にCDショップが支持される理由と、なぜ町田店は閉店となったのか、その背景を探る。 【画像】「CD」「推し活」だけじゃない！ CDショップ好調の要因を支える意外な商品 タワレコ好調の4つの要因 タワーレコード町田店が、2026年7月6日をもって営業を終了する。町田モディ7