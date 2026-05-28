町田のエリキ「アリソン選手はすごく良いキャラクターをしている仲間」北中米ワールドカップ（W杯）に臨むブラジル代表は、2002年の日韓大会以来24年ぶりとなる頂点を狙う。異国の地で奮闘するJリーガーにとっても、母国の行く末は関心事。FC町田ゼルビアのFWエリキに優勝国を問われると「お察しの通り、ブラジル代表が優勝するのではないかと思っています」と予想した。「理由としては、ブラジル代表は素晴らしいタレントが揃っ