「めちゃくちゃチームとして甘かった」横浜FMにPK戦で勝利も…水戸の背番号10は厳しい言葉「あってはならない」

「めちゃくちゃチームとして甘かった」横浜FMにPK戦で勝利も…水戸の背番号10は厳しい言葉「あってはならない」