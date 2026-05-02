ノア２日の両国国技館大会で、ＯＺＡＷＡ（２９）が「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」の内藤哲也（４３）との初シングルマッチを制した。

新日本プロレスで絶大な人気を誇った制御不能のカリスマとの一騎打ちは、実現決定時から大きな注目を集めていた。ＯＺＡＷＡの提案によって、ＧＨＣヘビー級王座戦（王者Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａ対挑戦者シェイン・ヘイスト）とどちらがメインイベントにふさわしいかのファン投票がＳＮＳ上で実現。ＯＺＡＷＡと内藤の試合の方が投票数で上回ったが、最終的に団体の「総合的な判断」によりセミ前の第７試合に据えられた。

内藤の得意ムーブを使用して挑発的なファイトを展開したＯＺＡＷＡはスターダストプレスを投下。これをカウント１で返され、デスティーノを決められてしまったものの「ＴＥＡＭ ２０００Ｘ（Ｔ２ＫＸ）」のヨシ・タツがレフェリーのカウントを阻止して九死に一生を得た。

さらに両ユニットのセコンド入り乱れての大乱戦に突入すると、ＯＺＡＷＡはＲｅａｌ Ｒｅｂｅｌ（変型フェニックススプラッシュ）を回避され場外からＢＵＳＨＩの毒霧を浴びせられてしまう。それでもコリエンド式首固めは執念でキックアウト。内藤がバレンティアからのデスティーノに行けなかったスキを見逃さず、体勢を切り返しての逆さ押さえ込みで逆転の３カウントを奪ってみせた。

試合後のリング上でマイクを握ったＯＺＡＷＡは「ふざけるな。なんで俺と内藤の試合が第７試合なんだ。アンケートで過半数を獲得したにもかかわらず、メインに選ばれなかった。じゃあ何だったんだあのアンケートは。このプロレスリング・ノアは詐欺団体です」と憤りをあらわに。

「もういい。今日で俺はこの団体を…変えます。内藤と一緒に」と言い放つと「俺に負けて、どうせそのコンディションじゃタッグのベルトもすぐ落とすんだろ。そうしたら完全にお払い箱だ。だからな、内藤、俺の下につけ。これからＬＴＪはＴ２ＫＸの下部組織としてやっていきます。いい返事待ってるぞ」と衝撃的な新展開を提案した。

内藤からは共闘を拒絶されたもののＯＺＡＷＡは「俺が勝手にやって、それで認められなくてセミ前とかならまだギリギリ理解できるんだけど、じゃあ何でお前ら主導でアンケート取ったんだよ。この会社が腐ってたのは元から知ってたから。俺とＴ２ＫＸと、その下部組織・内藤率いるＬＴＪと一緒にこの会社変えていくから、楽しんでくれ」と譲らない。両者の今後から目が離せなくなりそうだ。