陸上・女子中距離のドルーリー朱瑛里（１８）は、中学時代に一躍脚光を浴びながら、高校時代は満足な結果を残せなかった。

それでも競技への熱意は変わらない。今秋には米ワシントン大に進み、世界で戦えるランナーを目指してステップアップを図る。

今季の国内初戦だった４月１１日の熊本での１５００メートルのレース後、報道陣から高校３年間について問われると、言葉を絞り出すように語り出した。「苦しんだり、悔しかったりの方が大きかった」

全国都道府県対抗女子駅伝の３キロ区間で圧倒的なスピードで１７人抜きし、「過熱報道」されるほど注目を集めたのは中学３年の時。だが地元の岡山・津山高時代は貧血などがあって、途中でズルズルと後退するレースも目立った。

１年時こそ８００メートルで２分７秒７７、１５００メートルで４分１５秒５０の自己記録を出したが、得意の両種目で２年以降はベストを更新できなかった。その間に久保凛（現・積水化学）が８００メートルで２分を切る日本記録を樹立するなど、同学年のトップ選手に大きく差を開けられた。

そんな悔しさにめげないのは「陸上が好きだから」。ワシントン大は高いレベルの選手が集まり、トレーニング施設も充実しているとして、競技に集中できると考えて選んだ。

進学までは国内の主要レースに出場しながら、９月開幕の愛知・名古屋アジア大会代表も目指す。熊本ではこうも語った。「苦労を乗り越える経験を高校で何回もできたことは、競技を続ける上で土台になる」。不屈の精神で、輝きを取り戻すつもりだ。（渡辺直樹）