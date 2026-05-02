100均で300円？！「パークで売っててもおかしくないよ！」「使い勝手も見栄えもバッチリ」

ダイソーで可愛いディズニーグッズを発見！パークで売っていてもおかしくないような、使い勝手のいいメッシュポーチをご紹介します。デザイン性が高いだけでなく、中身が丸見えにはならないけど、ちょっとだけ確認できるという機能性も◎。容量たっぷりで内ポケット付きです。普段使いはもちろん、旅行にもおすすめですよ！

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商品情報

商品名：メッシュポーチ（ミニーマウス）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480804217

これが300円は買いです！ディズニーデザインの可愛い『メッシュポーチ』

ダイソーのキャラクターグッズ売り場で、パークで売っていてもおかしくないデザインの『メッシュポーチ（ミニーマウス）』を発見！

筆者はミニーちゃんデザインを購入しましたが、ドナルドダックやベイマックスデザインのものも並んでいました。

可愛いピンク色のメッシュ生地に、ミニーちゃんがデザインされたタグが縫い付けられています。

サイドには「DAISO」の文字が入ったタグも付いていました。

ちょうどいい透け感がうれしい！収納力◎なアイテム

メッシュ生地のポーチですが、中身を入れると意外にも丸見えにはならず、程よい透け感で中身を確認できます。

実際に使ってみて驚いたのが、その収納力。マチがしっかりとあるので見た目以上に入り、文具類をまとめて管理するのに便利でした。

また、内ポケットが付いているので、付箋や修正テープなどのちょっとした小物を分けて収納することも可能です。

ファスナーがガバッと開くタイプなので、出し入れがしやすいのもうれしいポイント。文具に限らずコスメやガジェットなどをまとめて持ち歩くのにぴったりですよ。

今回はダイソーで購入した『メッシュポーチ（ミニーマウス）』をご紹介しました。中身が丸見えにならない絶妙な透け感でプライバシーは守りつつ、中身の把握はしやすいという便利なアイテム。

機能性だけでなく、可愛いデザインも魅力なので、ぜひお気に入りのキャラクターを手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。