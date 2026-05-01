ＡＲＥＨＤ、今期は最終益１９％増を計画 データセンター需要拡大する電子分野成長 ＡＲＥＨＤ、今期は最終益１９％増を計画 データセンター需要拡大する電子分野成長

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ＡＲＥホールディングス<5857.T>は１日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は６８００億円（前期比１９．３％増）、最終利益予想は２９０億円（同１９．０％増）とした。主力の貴金属リサイクル事業でＡＩデータセンターの需要が拡大する電子分野、坂東工場の本格稼働に伴い採算性・競争力が向上する触媒分野を中心に成長を見込む。年間配当予想については中間６５円・期末７０円の合計１３５円（前期実績は１２５円）とした。



２６年３月期は売上高が５６９９億９２００万円（前の期比１２．６％増）、最終利益が２４４億４１００万円（同７０．７％増）だった。貴金属リサイクル事業における貴金属価格の上昇や電子分野での金回収量の増加、北米精錬事業における精錬量の拡大や製品加工の増加などが業績を押し上げた。



出所：MINKABU PRESS