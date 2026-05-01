俳優の吉田羊さん、鈴木梨央さん出演でおなじみ、健康飲料「ポカリスエット」の「ポカリ、のまなきゃ。」シリーズの第25弾新CMが、全国で放映中です。大塚製薬の公式チャンネルでも15秒版が配信中です。

本CMでは、吉田さん、鈴木さんと、大相撲で活躍する安青錦関の初共演が実現しました。CMは「四股をふむ」篇、「すり足」篇、「ヒトの60％」篇の3篇で構成され、それぞれ異なる切り口で「ポカリ、のまなきゃ。」というメッセージを投げかけ。すなわち、相撲の基本稽古である「四股」や「すり足」といった力士ならではのシーンを通して、汗をかくカラダに必要な水分と電解質補給の大切さを描いています。

■ポカリスエットCM｜「四股をふむ」篇15秒



■ポカリスエットCM｜「すり足」篇15秒



■ポカリスエットCM｜「ヒトの60％」篇15秒



また、おしゃべり大好きな安青錦関をはじめ、ユーモアたっぷりで笑いが絶えない3人の対談企画も！ これからどんどん暑くなる季節、汗をかくカラダに必要な水分と電解質補給について意識する機会になりそうです。

■ポカリスエットWeb movie「羊さんと、リオちゃんと、安青錦関と。」

