WBA世界ライトフライ級を13度防衛した具志堅用高氏（70）が、自身のYouTube「具志堅用高のネクストチャレンジ」を更新。決戦が迫った井上尚弥（大橋）―中谷潤人（M・T）の世紀の一戦を直前予想した。

中谷と同じサウスポースタイルのファイターだった具志堅氏は「中谷選手が勝つには井上チャンピオンを中に入れちゃダメ。アウトボクシングに徹しながら終盤に勝負する」と指摘した。

中谷が序盤から打ち合いを仕掛けるのではないかという予想も多い中、具志堅氏は距離を取ったアウトボクシングに中谷勝利の活路を見い出した。

インファイトは井上の独壇場になる。

具志堅氏は「前半に捕まったら倒されますよ。井上チャンピオンは近いところから打ってくる。破壊力、テクニックが違うから」と説明した。

中谷にとって距離が大事になる。ただ、「長い距離のパンチを見切られたら中谷選手が倒される可能性もある」とロングレンジもまた安全地帯ではないと指摘した。

直前の予想でもやはり「井上有利」を主張した。試合は4ラウンドまでの流れで決まる。「先にクリーンヒットした方が勝つ」と最初の一太刀で勝負が決まるほどの緊張した試合を予想した。