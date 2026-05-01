【「転生したらスライムだった件」グッズ】 5月15日 ゲオ対象100店舗で先行販売開始

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viviONはアニメ「転生したらスライムだった件」のグッズを企画・製作し、5月15日より全国のゲオ対象100店舗において先行販売を開始する。

展開されるのは、今回の企画のために描き下ろされた和風バニー衣装のリムル、ミリム、シュナ、シオンのグッズ。アクリルスタンドやB2タペストリーがラインナップされている。

また、対象店舗では5月15日より6月5日までの期間中、「『転生したらスライムだった件』第 4 期放送記念フェア」の特設コーナーを展開。フェア対象グッズ購入者への特典プレゼントも実施する。

□フェア情報ページ

【ラインナップ】

アニメ「転生したらスライムだった件」 和風バニーver. 描き下ろしアクリルスタンド 4種 各1,760円

アニメ「転生したらスライムだった件」 和風バニーver. 描き下ろしオーロラアクリルキーホルダー 4種 各990円

アニメ「転生したらスライムだった件」 和風バニーver. 描き下ろし B2 タペストリー 3,850円

アニメ「転生したらスライムだった件」 和風バニーver. 描き下ろしトレーディング缶バッジ 550円／8個入 BOX 4,400円

アニメ「転生したらスライムだった件」 和風バニーver. 描き下ろしトレーディングダイカットステッカー 660円／5個入 BOX 3,300円

アニメ「転生したらスライムだった件」 和風バニーver. 描き下ろしアクリルジオラマ 4,070円

アニメ「転生したらスライムだった件」 和風バニーver. 描き下ろしクリアファイル 2枚セット 990円

アニメ「転生したらスライムだった件」 和風バニーver. 描き下ろし等身大タペストリー4種 各8,800円

アニメ「転生したらスライムだった件」 和風バニーver. 描き下ろしマウスパッド 4種各2,200円

【特典情報】【対象店舗】