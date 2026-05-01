ＪＲ東日本<9020.T>が急反発している。同社は４月３０日取引終了後、２７年３月期通期の連結業績予想を公表。営業利益の見通しを前期比３．６％増の４２９０億円としていることや、年間配当計画を前期比１０円増配の８４円としていることが好感されているようだ。



売上高は同６．８％増の３兆２９５０億円となる見通し。主力の運輸事業が運賃改定効果や利用促進により増収増益になるとみているほか、流通・サービス事業ではエキナカ店舗の利用増に伴うリテール営業収益の拡大や交通広告収入の増加、不動産・ホテル事業ではＴＡＫＡＮＡＷＡ ＧＡＴＥＷＡＹ ＣＩＴＹの全面開業やＯＩＭＡＣＨＩ ＴＲＡＣＫＳの開業に伴う不動産賃貸収入などの増加を見込んでいる。



出所：MINKABU PRESS