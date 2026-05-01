4月30日、ホワイトハウスの大統領執務室でメディアの質問に答えるトランプ大統領/Jonathan Ernst/Reuters

（CNN）トランプ米大統領は4月30日、スペインとイタリアに駐留する米軍部隊の規模を削減することを検討していると述べた。対イラン戦争をめぐって同盟国との意見の相違が続く中、米国は欧州における軍事的な配置を広く見直している。

トランプ氏は、イタリアとスペインにおける駐留部隊削減の可能性について問われ、「彼らは必ずしも協力的ではなかった」と答えた。トランプ氏は29日夜にも同様に、ドイツに駐留する米軍部隊削減の可能性を検討していると述べていた。

さらにトランプ氏は、「おそらくそうするだろう」と述べ、「そうしない理由があるだろうか。イタリアは何の役にも立っていない。スペインはひどいものだ。まったくだ」と続けた。

トランプ氏は、対イラン戦争で協力を示さないことをめぐり、欧州の同盟国首脳との間で大きな摩擦を抱えている。30日に記者団の質問に応じた際には、特にドイツのメルツ首相に対する批判を改めて展開した。

「彼らは『ぜひとも協力したい』と言うべきだったと思うだろう」と話し、メルツ氏については「ひどい仕事ぶりだ」と付け加えた。

メルツ氏は今週初め、米国はイランから「屈辱を受けている」と述べる一方で、トランプ氏との関係は引き続き「良好」であるとも語っていた。