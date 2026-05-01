ビーケージャパンホールディングス（東京都千代田区）のハンバーガーチェーン「バーガーキング」が、スポンサー契約を締結した日本相撲協会（東京都墨田区）とのコラボ新商品「二代目BABY BODY BURGER（ベビー・ボディー・バーガー）」を5月1日から期間限定で販売します。

【スドーン！】チーズ8枚“横綱級”超大型バーガーをもっと見る！ “勝利の証”ステッカーデザインもチェック！

新商品は、直火焼き100％ビーフパティ5枚、スモーキーベーコン4枚、チェダーチーズ8枚、味のアクセントとなるピクルス、フレッシュなオニオンを加え、ケチャップとマスタードで仕上げた一品。総カロリー1856キロカロリー、総重量661グラムという日本相撲協会公認の“横綱級”の超大型チーズバーガーになっています。

“初代”は2025年7月11日に発売され、ビーフパティ5枚、ベーコン4枚、チェダーチーズスライス4枚、ピクルス、レタス、トマトがサンドされた一品で、“圧倒的なボリューム”がSNSでも話題になりました。

SNSでは、二代目の販売が発表されると、「ヘビー！」「チーズ8枚になってパワーアップ最高です！」「おいしそう！」「待ってました！」「食べ切れても顎の疲労が…」「征服してやる！」といったコメントが上がり、盛り上がりました。

価格は単品が2890円（以下、税込み）、フレンチフライ（S）とドリンク（M）とのセットが3190円です。1個購入するごとに、オリジナルステッカー1枚がもらえます。