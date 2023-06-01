【Amazon：JVCケンウッド ワイヤレスイヤホン セール】 セール期間：5月1日0時～5月14日23時59分

HA-NP1T-AN

Amazonにて、JVCケンウッドのワイヤレスイヤホンがセール価格で販売されている。セール期間は5月14日23時59分まで。

期間中は、アクセサリー感覚で着けられるイヤーカフ型「Victor HA-NP1T」、ハイブリッドノイズキャンセリング機能搭載「Victor HA-A110T」がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Victor HA-NP1T

アクセサリー感覚で身に着けられるイヤーカフ型を採用。イヤホン本体には、「フレキシブルアジャスト」機構を搭載し、耳に軽く挟んで装着する際に着脱しやすくするとともに、軽く快適な着け心地も実現。眼鏡やサングラスを着用したままでも使用でき、エクササイズやジョギングなど動きのあるシーンや長時間装着する場合でも快適に使用できる。耳をふさがないオープンイヤータイプ。

Victor HA-A110T

ハイブリッドノイズキャンセリング機能搭載ワイヤレスイヤホン。10mm LCPドライバーで自然な高音質を実現する。最大44時間再生とクイック充電に対応。ワイヤレス充電対応で充電が簡単に行なえる。スパイラルドットProイヤーピースが付属する。