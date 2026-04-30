妊婦中、混み合うバスで女性から席を譲ってもらった。その1年後、同じバスのなかで起きたステキすぎる偶然【漫画家インタビュー】
【漫画】本編を読む
イラストレーターや漫画家として活躍するしばたまさん。『しばたまが聞いた！ 本当にあったすごい話』は、フォロワーから寄せられた体験談をもとにした漫画で、「感動した！」「怖すぎる……」「スカッとする」と多くの読者の心をつかんでいる。数あるエピソードの中から特に反響の大きかったお話について、読者の反響や体験談の印象、漫画の執筆過程で意識した点などを、しばたまさんにお聞きした。
夫と毎年行くお祭りに今年も向かっていた投稿者。夫の都合でひとり先行してバスで行くも混んでいて座れなかった。しばらく立っていると妊娠中であることに気づいてくれた女性が席を譲ってくれた。そして1年後、この年もお祭りに向かうバスに乗ると今度は座れたが、投稿者の近くに妊娠中の女性が立っていた。なんとその女性は―ー。
■恩返しならぬ恩送りが生んだ心温まる再会
――とても心が温まるエピソードだなと読み進めているうちに、さらなる展開に驚かされました。この投稿を初めて読まれたときの印象を教えてください。
いくつもの偶然が重なって本当に感動しました！ 素敵な輪だな〜と思いました。
――このお話を読んだ読者からは、どのような感想や反応がありましたか？
「こういういいことは巡るからいいよね」「幸せのループ！」「美しい思いやりの連鎖だ」などの反応をいただきました！
――偶然に偶然が重なったエピソードですが、このような体験をされたり、聞いたりされたことはありますか。
以前マンガにもさせていただいたのですが、小さい頃に道で助けてくれた大学生が将来の上司になり、さらに旦那さんになったという体験談がありました！ それもご結婚後に発覚したということで「事実は小説より奇なり」とはこのことかと思いました！
しばたま
デザイナー&イラストレーター。大人気アイスのパッケージデザインなどを手がける。Instagramでフォロワーさんから体験談を募集し「ゾッとした話」「ほっこりした話」などのマンガを描き、話題に。著書は『1万人がいいね！した 心ゆさぶる本当の話』『身の毛がよだつゾッとした話』。
Instagram：@shibatamaa
Ｘ：@shibatamaaaa