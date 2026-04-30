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そう、最強なんです。フットワークにかけては。

ブッシャー！と水の高圧洗浄でコンクリートも壁も車もキレイにできるケルヒャー。効率を求めるとそれが一番というのはわかるのですが、ホースに繋いで、電源コードをコンセントに繋いで…とかセットアップ面倒なのがとにかくネック。

でも、そんなケルヒャーの弱点、今はもう解消されているんです。

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完全コードレスを実現したガンタイプ「OC Handy Compact CB」。

これ、家庭での普段の掃除を効率化させてくれるお掃除ギアだと思います。

ペットボトルでもバケツでも。USB-C充電で「どこでもケルヒャー」

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このガンタイプ、何がスゴイかというと、水道への接続不要、コンセントへの接続不要、しかもUSB-C充電のバッテリー駆動というところ。

水を入れたペットボトルをガシャコン！と装着（実際はねじ込みだけど）すれば、もうエネルギー装填OK。

ケーブルやホースを一切使わない、コードレスケルヒャーとして、家周り、ベランダ、自転車、車のホイール、ビーチの道具など、あらゆるものを手軽にケルヒャーできちゃうんです。

ペットボトルだと水は結構すぐなくなっちゃうんですけど、そこもちゃんと対策あり。付属ホースをバケツに突っ込めば、より大容量の水でケルヒャーすることもできますよ。このホースも柔らかくて取り回ししやすいのが本当に便利。

昔のケルヒャーのホースの硬さと不自由さにイラッとしたことがある人は、本当にイメージが180度変わると思います（僕もそうでした）。

え？ 洗浄力ですか？

Gif: 小暮ひさのり

ベランダデッキの苔くらいなら一瞬です。

小型な分、頑固な汚れや車1台の洗車となるとパワーも水量も足りませんけど、日常の家まわりの掃除ならこれがベストだと僕は思っています。

レビューは以下をどうぞ。

もはや生産的な水遊び。｢小さすぎケルヒャー｣で掃除が楽しいんだ

ちなみに、もうちょっとパワー強めで最初からバケツタイプになっている「バケツのケルヒャー」も便利ですよ。

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お好きなほうをどうぞ。

Source: Amazon（1、2）

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