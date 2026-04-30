サンキューマートを運営するエルソニック株式会社は、株式会社バンダイの「たまごっち」とのコラボレーション雑貨を、全国のサンキューマート店舗で5月下旬より入荷次第販売開始することを発表した。あわせて公式オンラインショップでは、5月1日12時より先行予約の受付を開始する。

【画像あり】たまごっちたちが顔写真を隠す マイナンバーカード用クリアケースなどグッズ

今回のコラボは、2026年11月23日に30周年を迎える「たまごっち」を記念したもの。1996年に“デジタルペット”というコンセプトで誕生した「たまごっち」は、世界各国で長く親しまれているコンテンツであり、サンキューマートでもこれまで多くのコラボ雑貨を展開してきた。

今回のラインナップは“スイーツパーティー”をテーマとした限定デザイン雑貨。ケーキやアイスクリーム、クレープなどのスイーツモチーフを取り入れ、ポップで賑やかな世界観を表現したアイテムが揃う。パステルカラーを基調に、まめっちやくちぱっちたちのキュートさを活かしたデザインに仕上げられている。

商品ラインナップには、自宅で活躍する「洗濯ネット」や「前髪クリップ」をはじめ、コレクション向けの雑貨アイテムまで幅広く取り揃えられている。ピックアップ商品としては、ポップコーンのような立体感がある全3色展開の「ポップコーンポーチ」、外出先や旅行時の収納に便利な「ヘアアイロンケース」、サイズ違いで使い分けができる2個セットの「フードコンテナ」、同柄6枚入りの「マイナンバーカード用クリアケース」などが用意される。

全商品390円（税込429円）で展開され、一部アイテムはよりどり2点で390円（税込429円）となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）