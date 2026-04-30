「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉」予告第3弾。新魔法少女がふたり
8月28日公開予定の「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉」予告編第3弾が公開された。映像では、今作で初登場となる新たな魔法少女ふたりが描かれている。あわせて追加キャスト、メインスタッフ情報なども発表された。
予告第3弾は5月中旬以降より随時、全国の映画館で上映予定で、前売り券第2弾についても近日中にアナウンスされる。
今作で初登場となる魔法少女は、紫丁香(し ちょうか)とセルマ・テレーゼのふたり。キャストは紫丁香役が若山詩音、セルマ・テレーゼ役が黒沢ともよ。
メインスタッフ情報原作：Magica Quartet 総監督：新房昭之 脚本：虚淵玄(ニトロプラス) キャラクター原案：蒼樹うめ 監督：宮本幸裕 キャラクターデザイン／総作画監督：谷口淳一郎 総作画監督：山村洋貴 異空間設計：劇団イヌカレー(泥犬) 絵コンテ／ビジュアル・コンセプトデザイン：古川知宏 ビジュアル・コンセプトデザイン：川田和樹 色彩設計：日比野仁 美術：内藤 健／草森秀一 美術設定：大原盛仁 撮影監督：会津孝幸 編集：松原理恵 音楽：梶浦由記 音響監督：鶴岡陽太 アニメーション制作：シャフト
