３０日の東京株式市場はリスクオフの地合いとなった。日経平均株価は一時１０００円近い下落をみせ、５万９０００円台を割り込む場面があった。



大引けの日経平均株価は前営業日比６３２円５４銭安の５万９２８４円９２銭と続落。プライム市場の売買高概算は３１億７７４３万株、売買代金概算は９兆９７４３億円。値上がり銘柄数は３４７、対して値下がり銘柄数は１１９５、変わらずは３２銘柄だった。



きょうの東京市場は主力銘柄を中心に売りが先行した。日本が２９日の祝日で休場の間、イラン情勢の膠着状態が続き原油相場が再び上昇。また、前日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を受けて米利下げ観測が後退し、為替が１ドル＝１６０円台と円安基調を強め、国内のインフレ圧力が改めて意識される状況となった。こうしたなか、きょうの債券市場で新発１０年物国債利回りは２．５％を突破し、２９年ぶりの高値圏に浮上。原油高と金利上昇が警戒され、株価の重荷となった。米国が新たなイラン攻撃を計画していると昼ごろ伝わり、後場に入って全体相場は一段安に。大引けにかけてはやや下げ渋った。決算など個別の材料で値上がりする銘柄も散見されたが、プライム市場全体で約７６％の銘柄が値下がりした。売買代金は１０兆円近い水準で活況だった。



個別ではアドバンテスト＜6857＞やディスコ＜6146＞、東京エレクトロン＜8035＞、レーザーテック＜6920＞、フジクラ＜5803＞が軟調。ソフトバンクグループ＜9984＞は小安い。オリエンタルランド＜4661＞が水準を切り下げ、任天堂＜7974＞、ソニーグループ＜6758＞、サンリオ＜8136＞が値下がりした。富士通＜6702＞、ＮＥＣ＜6701＞が急落。トヨタ自動車＜7203＞や日立製作所＜6501＞、三菱重工業＜7011＞も下落した。



半面、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が上昇。村田製作所＜6981＞、ＴＤＫ＜6762＞のほか、イビデン＜4062＞、ルネサスエレクトロニクス＜6723＞、ＳＵＭＣＯ＜3436＞が水準を切り上げた。ファーストリテイリング＜9983＞はしっかり。信越化学工業＜4063＞、三菱電機＜6503＞、三井金属＜5706＞が堅調だった。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

外部サイト