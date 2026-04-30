【「彼方から」の花とゆめコミックス版全巻配信】 5月1日 配信開始

「彼方から 1」

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白泉社は、ひかわきょうこ氏のマンガ「彼方から」の花とゆめコミックス版全14巻を電子版復刻として5月1日に白泉社e-net!のほか、電子主要書店より一斉配信する。価格は各電子書籍ストアで確認してほしい。

「彼方から」は1991年から2002年に「LaLa」で連載された異世界に飛ばされた女子高生典子の物語。2026年のTVアニメ化が決定している。

【あらすじ】

女子高校生の典子は友達と下校中、無差別爆弾事件に巻き込まれ、異世界に飛ばされてしまう。そこで出会った怪物に襲われるところを救ってくれたのが、イザーク。しかし、言葉が通じず典子は途方に暮れる。一方、典子を「目覚め」と呼び手に入れようとする集団が現れ…

□白泉社e-net!のページ

LaLa50周年展で「彼方から」の原画も展示

創刊50周年を記念し、東京と大阪で開催される「LaLa50周年展」では、「彼方から」の原画も展示される。

東京会場

開催期間：7月17日～8月3日

会場：新宿高島屋 11階 特設会場

販売期間：5月13日10時～7月16日23時59分

大阪会場

開催期間：9月5日～9月27日

会場：なんばパークスミュージアム

販売期間：5月13日10時～9月4日23時59分

□LaLa50周年展 公式サイト

「彼方から 14」

(C)ひかわきょうこ/白泉社