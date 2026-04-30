西日本シティ銀行は３０日、同行職員が個人のＳＮＳ上に顧客名や個人情報などが映り込んだ動画や画像を投稿したことを公式サイトなどで謝罪した。

数日前からインターネット上で拡散されている該当動画や画像には、同行支店内で、女性職員がＳＮＳアプリ「ＢｅＲｅａｌ．」を用いて、他の職員や執務室内の様子を投稿。映り込んでいるホワイトボードには、顧客の氏名や業務目標などの数字が記載されており、情報漏えいや不適切な投稿との指摘が相次いでいた。

事態を受け、同行は公式サイトなどで、「当行職員がインターネット上に投稿した営業店執務室内を撮影した動画や画像が、拡散された事案が判明いたしました」と報告。「お客さまをはじめ、多くの皆さまに多大なご迷惑や心配をおかけすることになり、心から深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

ＳＮＳへの不適切投稿の内容について「現時点で、執務室内の動画や画像には、７名のお客さまの個人情報（氏名のみ）が記載されたホワイトボードが映っておりました」と説明。「社会的・公共的に大きな役割を担い、信用を旨とする金融機関として、かかる事態を招いたことについて、役職員一同深く反省いたします。本件を厳粛に受け止め、二度とこのような事態を起こさないよう、全行あげてコンプライアンス遵守や情報管理を徹底し、再発防止に努めてまいります」とした。

各企業では、新入社員や契約スタッフによるＳＮＳアカウントでの情報漏えいが相次いでおり、問題視されている。