JOYSOUNDの映像視聴サービス「みるハコ」にて、ホロライブ所属の女性VTuberユニット「秘密結社holoX」の初単独ライブ映像が配信されることが発表された。

【画像あり】ライブのキービジュアルを使ったグッズ

配信されるのは、4月29日にぴあアリーナMMで開催された『秘密結社holoX Live 2026「First MISSION」』の模様。配信期間は5月30日11時から7月5日23時59分までで、対象機種「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入する全国のカラオケルームで視聴可能となる。本配信を視聴するためのチケットは、「みるハコ」WEBサイト特設ページで販売される。

秘密結社holoXは、VTuber事務所「ホロライブプロダクション」所属の「ホロライブ」6期生によって結成された4人組ユニット。メンバーそれぞれが「秘密結社の構成員」という設定を持ち、ダークでミステリアスな世界観を特徴とする。今回の配信では、初の単独ライブで披露されたパフォーマンスの数々を、カラオケルームの高音質・大画面で楽しめる。

チケットは1名あたり2,000円（税込・別途室料）で、4月29日20時30分から「みるハコ」WEBサイト特設ページにて販売される。あわせて、限定グッズ付きチケットも用意されており、アクリルコースター付きのAコースが3,000円、アクリルキーホルダー付きのBコースが3,500円、アクリルジオラマ付きのCコースが4,000円（各税込・別途グッズ送料・室料）で展開される。グッズは10月初旬以降、順次発送予定となっている。

また、配信に合わせて2種類のキャンペーンも実施される。「みるハコ」で配信を視聴する様子を写真に撮影しXに投稿すると、抽選で5名に「秘密結社holoX直筆サイン入りライブポスター」がプレゼントされる。さらに、JOYSOUND対象機種を導入する店舗で秘密結社holoXメンバーのソロ名義楽曲を歌唱して応募すると、抽選で5名に「秘密結社holoX直筆サイン入りTシャツ」が当たるカラオケキャンペーンも開催される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）