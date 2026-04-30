100均の“謎の棒”が実は超優秀！玄関に吊るすだけで簡単！生活感ゼロで虫対策ができるグッズ

これからの季節は、ユスリカの発生が気になるところ。衣類に付着したまま帰宅してしまうと非常に厄介ですよね…。そんな悩みをコスパ良く解消してくれる虫よけをダイソーで発見しました！玄関先に吊るすだけで、手軽にユスリカ対策ができる便利な虫よけ。デザインもシンプルで形もスリムなので、スッキリ設置できますよ。

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商品情報

商品名：Dバルくん虫こないでネット（玄関用、60日）

価格：￥110（税込）

効果目安：60日

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480770598

ダイソーの「バルくん」シリーズから玄関用の虫よけグッズが登場！

ユスリカの発生が気になるこれからの季節。着用している衣類に付着したまま帰宅してしまうと非常に厄介ですよね…。

そんな悩みには、やっぱり玄関用の虫よけグッズが有効！ということで今回は、ダイソーの『Dバルくん虫こないでネット（玄関用、60日）』をご紹介します。

玄関は家の顔だからこそ、虫対策もできるだけスマートに済ませたいもの。そんな願いを叶えてくれるアイテムです！

こちらは、ダイソーで人気の「バルくん」シリーズの商品。このシリーズは、お手頃な虫よけグッズが展開されています。

効果が持続する期間がものによって異なりますが、有名メーカー品だと1,000円前後するイメージがあるので、110円（税込）で買えるのはお得に感じます！

シンプルなバー状のフォルムの目立たないスリムタイプ。玄関先に吊るしても主張しすぎず、ごちゃつかずにスッキリと設置できます。

火や電池を使わないので、吊るすだけで手軽に対策することが可能。長めのフックが付属しており、玄関ドアのハンドルやクローザー部分にサッと掛けるだけで設置が完了します。

効果は60日間持続◎設置するだけでユスリカ対策ができる！

こちらの商品は、蚊ではなくユスリカを対象としています。本体の中のメッシュ部分に、虫よけ成分としてトランスフルトリンが配合されています。

使用環境により異なりますが、60日間効果が持続します。

開封直後は薬剤独特の香りを感じることがありますが、しばらくすると気にならなくなります。屋外で使用するため、生活の中で匂いが気になることはほとんどありません。

空気の流れのあるところに設置するのがポイント。火気付近、直射日光の当たる場所、高温になる場所、雨水に当たる場所には設置しないように注意が必要です。

今回は、ダイソーの『Dバルくん虫こないでネット（玄関用、60日）』をご紹介しました。

いかにもな虫よけグッズを置きたくない方や、コスパ良く対策したい方におすすめのアイテムです！ダイソーで見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。