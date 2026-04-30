昨年9月に双子の男児を出産した歌手・タレントの中川翔子さんが4月30日、インスタグラムを更新。子供たちの愛らしい成長の様子を写真や絵日記と共に公開しました。

【写真を見る】【 中川翔子 】「ふたご 今日から7か月！」親戚大集合で双子ニコニコ 大好物のスイカと一緒に記念撮影も





中川さんは「ふたご 今日から7か月！はやすぎる！ 夢のように過ぎていく今だけの尊いちいささを味わいます！」書き出し、続けて「親戚が沢山集まりました、なんと！ひいじいちゃん、ひいばあちゃんが九州からやってきた！ 親戚がいっぱいになりました。人生にあまりなかったこういうこと！双子はいっぱい可愛がられ抱っこされニコニコしました」と、多くの親戚と共に、生後7か月のひと時を過ごしたことを綴りました。









さらに、中川さんが大好きなスイカが届いたようで「なんとバースデーand歌手デビュー20周年記念に宇宙一大好物のスイカ！しかも大玉！しかも！千疋屋さま！ いただきました！うれしすぎる最高すぎる ありがとうございます！」と、喜びと感謝を伝えました。









最後に「いよいよしょこたんの子育てクエスト ママLV.1 絵日記もあした単行本発売！ 妊娠中から帝王切開、不妊治療、卵子凍結、流産、双子誕生、子育ての なにげない瞬間、後からだと忘れちゃうようなことも沢山フルカラーで漫画にしました！ 本になるから双子にプレゼントできる嬉しい インスタのママ友のみなさまぜひ！ これから赤ちゃん産まれる方に超おすすめ」と、中川さん同様に子育てをする人たちへ向けてメッセージを送りました。



























【担当：芸能情報ステーション】