30日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前営業日比20.5％増の2594億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同16.5％増の1994億円だった。



個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ ＦＡＮＧ＋ <316A> 、ｉシェアーズ ＮＡＳＤＡＱトップ３０ＥＴＦ <392A> 、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> 、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ レバ２倍 <2239> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＳ＆Ｐ５００（為替ヘッジあり） <2634> など36銘柄が新高値。ｉシェアーズ 円高フォーカスＥＴＦ <488A> 、ｉシェアーズ 米国債 ３－７年 ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2856> 、ｉシェアーズ 米債２５年ロング（為替ヘッジあり） <238A> 、ｉシェアーズ ドイツ国債 ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2857> 、ｉシェアーズ ジニーメイ ＭＢＳ ＥＴＦ <2649> など18銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＺＡＭ Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <533A> が7.44％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> が5.84％高、ＮＺＡＭ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> が3.65％高、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が3.21％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ フィンテック－日本株式ＥＴＦ <2836> は5.54％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ東証ＲＥＩＴ指数 <443A> は4.78％安、ラグジュアリー厳選１０ 欧州株（ネットリターン） <499A> は4.70％安、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は4.48％安、ＮＺＡＭ 日経平均高配当株５０ <531A> は3.73％安と大幅に下落した。



日経平均株価が612円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1312億1300万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1480億3700万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が198億2100万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が161億7100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が84億9300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が75億1200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が46億1200万円の売買代金となった。



株探ニュース