「劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト」、6月と9月にリバイバル上映決定
ブシロードムーブは、「劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト」のリバイバル上映を6月および9月に実施する。
「劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト」は、2021年6月4日に公開された映画。劇場版以降も新作舞台、ライブコンサート、コミカライズ、そしてコンソールゲームとメディアを越えた広がりを見せた。舞台少女たちが“トップスタァ”を目指し、“ポジションゼロ”を競う華やかな殺陣による「レヴュー」が観客を魅了する。
本年は「スタァライトプロジェクト」9周年に加え、「劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト」公開5周年となることを記念し、6月に周年記念施策の第1弾として、T・ジョイ系列劇場限定での展開が決定した。また、9月より第2弾として、T・ジョイを含む全国の劇場にてリバイバル上映が予定されている。
「劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト」リバイバル上映
＜第1弾＞映画公開5周年記念リバイバル上映
6月4日より公開
【上映館一覧】
新宿バルト9
横浜ブルク13
T・ジョイ梅田
T・ジョイ京都
広島バルト11
T・ジョイ博多
T・ジョイ蘇我
T・ジョイ エミテラス所沢
T・ジョイ新潟万代
＜第2弾＞プロジェクト9周年記念リバイバル上映
9月公開予定
プロジェクト始動から9周年という節目に、九九組の9周年施策として「プロジェクト9周年記念リバイバル上映」が実施される。この上映では、9周年を記念した特別な特典映像なども予定されている。上映館などの詳細は、後日発表される。
「劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト」について【あらすじ】
「スタァライト」――それは美しき別れの悲劇。
この戯曲のキラめきを浴びた二人の少女は運命を交換。
やがて「運命の舞台」に立ち、悲劇の先に再び出会う「新章」を再生産した。
塔の頂で星を掴んだ少女たち。
では、その新章の結末は？
「私たちはもう、舞台の上」
愛城華恋。聖翔音楽学園三年生。
最後の星祭りが幕を上げる
キャスト/スタッフ
キャスト
愛城華恋：小山百代
神楽ひかり：三森すずこ
天堂真矢：富田麻帆
星見純那：佐藤日向
露崎まひる：岩田陽葵
大場なな：小泉萌香
西條クロディーヌ：相羽あいな
石動双葉：生田 輝
花柳香子：伊藤彩沙
キリン：津田健次郎
※敬称略
スタッフ
原作：ブシロード ネルケプランニング キネマシトラス
監督：古川知宏
脚本：樋口達人
キャラクターデザイン：齊田博之
副監督：小出卓史
アニメーション制作：キネマシトラス
製作：レヴュースタァライト製作委員会
※敬称略
(C)Project Revue Starlight