【「劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト」リバイバル上映】 第1弾 映画公開5周年記念リバイバル上映：6月4日より公開予定 第2弾 プロジェクト9周年記念リバイバル上映：9月実施予定

ブシロードムーブは、「劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト」のリバイバル上映を6月および9月に実施する。

「劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト」は、2021年6月4日に公開された映画。劇場版以降も新作舞台、ライブコンサート、コミカライズ、そしてコンソールゲームとメディアを越えた広がりを見せた。舞台少女たちが“トップスタァ”を目指し、“ポジションゼロ”を競う華やかな殺陣による「レヴュー」が観客を魅了する。

本年は「スタァライトプロジェクト」9周年に加え、「劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト」公開5周年となることを記念し、6月に周年記念施策の第1弾として、T・ジョイ系列劇場限定での展開が決定した。また、9月より第2弾として、T・ジョイを含む全国の劇場にてリバイバル上映が予定されている。

「劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト」リバイバル上映

＜第1弾＞映画公開5周年記念リバイバル上映

6月4日より公開

【上映館一覧】

新宿バルト9

横浜ブルク13

T・ジョイ梅田

T・ジョイ京都

広島バルト11

T・ジョイ博多

T・ジョイ蘇我

T・ジョイ エミテラス所沢

T・ジョイ新潟万代

＜第2弾＞プロジェクト9周年記念リバイバル上映

9月公開予定

プロジェクト始動から9周年という節目に、九九組の9周年施策として「プロジェクト9周年記念リバイバル上映」が実施される。この上映では、9周年を記念した特別な特典映像なども予定されている。上映館などの詳細は、後日発表される。

「劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト」について

【あらすじ】

「スタァライト」――それは美しき別れの悲劇。

この戯曲のキラめきを浴びた二人の少女は運命を交換。

やがて「運命の舞台」に立ち、悲劇の先に再び出会う「新章」を再生産した。

塔の頂で星を掴んだ少女たち。

では、その新章の結末は？

「私たちはもう、舞台の上」

愛城華恋。聖翔音楽学園三年生。

最後の星祭りが幕を上げる

キャスト/スタッフ

キャスト

愛城華恋：小山百代

神楽ひかり：三森すずこ

天堂真矢：富田麻帆

星見純那：佐藤日向

露崎まひる：岩田陽葵

大場なな：小泉萌香

西條クロディーヌ：相羽あいな

石動双葉：生田 輝

花柳香子：伊藤彩沙

キリン：津田健次郎

※敬称略

スタッフ

原作：ブシロード ネルケプランニング キネマシトラス

監督：古川知宏

脚本：樋口達人

キャラクターデザイン：齊田博之

副監督：小出卓史

アニメーション制作：キネマシトラス

製作：レヴュースタァライト製作委員会

※敬称略

(C)Project Revue Starlight