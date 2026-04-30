◆園田競馬３日目（４月３０日）

《下原 理》

５５勝。トップヴィヴィット（８Ｒ）に力が入る。「叩き２走目で上積みが見込める」（◎）。ミュトスオード（４Ｒ）も「スムーズに運べたら」（◎）。キークラシック（３Ｒ）は「園田コースの方がいい走りをする」（○）。オーシンキャンディ（６Ｒ）も「１キロの斤量増がカギ」（○）。カットバック（１２Ｒ）は「１番枠と斤量増がポイントになる」（○）。グティ（７Ｒ）も「勝ち上がりでどこまで戦えるか」（○）。クラウンカイロス（１０Ｒ）「前走の内容が…」（△）。

《田野 豊三》

１勝を追加し４６勝。スマイルクラーク（１２Ｒ）に手応え。「競り合いに強い。５８キロも問題なし。前付けできれば」（◎）。プエルトガレラ（５Ｒ）も「しまいの脚を生かしたい」（◎）。デルタフォー（９Ｒ）は「少し間隔が空いた点がどうか」（○）。ジャンマギアーナ（６Ｒ）も「相手なりに走る面はあるので気をつけて乗りたい」（○）。

《杉浦 健太》

１勝を加算し３４勝。ポム（５Ｒ）に自信。「前回が強かった。ここでも速さが違うし、連勝に期待」（◎）。マグネター（９Ｒ）も「崩れないですね。ロスなく脚をためてうまくさばければ」（◎）。ララパサージュ（２Ｒ）は「じっくり乗って直線伸ばしたい」（○）。キュールエライジン（６Ｒ）も「ペース次第で」（○）。

《小谷 哲平》

２４勝。ローザーブルー（２Ｒ）に好感触。「外枠はいいし、攻め馬の動きも良化している」（◎）。ハンバーグハマー（６Ｒ）は「最近はゲートも決まるようになったし、砂をかぶっても問題ない」（○）。アウトサイドベット（４Ｒ）は「調子が上がってこなくて…」（△）。

《笹田 知宏》

１９勝。ブイモンスター（１０Ｒ）に気合。「外枠は歓迎。距離延長がどうかだけ」（◎）。カコウガン（３Ｒ）は「決め手に欠く面がある。そこが解消できれば」（○）。

《大山 真吾》

１勝を加えて１８勝。タガノハスビナー（９Ｒ）に自信。「追い切り本数を重ねてきた。このクラスならいきなりから」（◎）。カイリ（１０Ｒ）は「ひと脚は使う。自分の競馬に徹したい」（○）。ユナピンクゴールド（７Ｒ）も「少しずつ上向いてきた。控える競馬でタメが利けば」（○）。ビップピュアエース（１Ｒ）は「きっかけ待ち」（△）。

《土方 颯太》

１７勝。期待のシルバーブレッド（８Ｒ）は「メンバー的には格好をつけたいところ」（◎）。ハワイアンセーラ（１Ｒ）は「前走より調子はいい」（○）。バイオサファイア（４Ｒ）も「集中して走ってくれたら」（○）。

《川原 正一》

１４勝。メイショウマゴイチ（７Ｒ）に前進を見込む。「昇級２戦目でペース慣れが見込める」（◎）。ディアナゼロス（５Ｒ）は「ゲートを五分に出れば」（○）。

《新庄 海誠》

１３勝。お薦めはテイケイリノ（４Ｒ）で「砂をかぶりにくい外枠はいい。しまい生かして」（◎）。アンフィニレイス（３Ｒ）も「素早く前付けできれば」（◎）。ジーティートゥルー（１２Ｒ）は「前走は思ったより後ろの位置になった。中団あたりを確保できれば」（○）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触