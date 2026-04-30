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助産師HISAKOが指摘する不妊の盲点 若い女性の「極度な痩せ願望」が及ぼす深刻な代償

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人産んだ助産師HISAKOが自身のYouTubeチャンネルで「【痩せすぎ注意】一度のダイエットで大後悔…妊娠出産への影響（お手紙シリーズ）」を公開した。動画では、極度なダイエットが妊娠・出産に及ぼす深刻な影響について、視聴者からの手紙をもとに解説し、日本の若い女性が抱える強い痩せ願望に警鐘を鳴らした。



動画内で紹介されたのは、20代前半での極端なダイエットにより自力で生理が来なくなり、4年間の不妊治療を経てようやく第一子を授かった女性からの相談だ。手紙には、過去のダイエットを激しく後悔する思いとともに、第二子以降の自然妊娠の可能性について不安が綴られていた。



HISAKOさんは、健康的なBMIの基準について言及。最も健康的なBMIは22であり、妊娠のための最低ラインはBMI20だと指摘した。身長160センチの女性であれば、51から52キロが最低ラインだとし、「これ以上痩せたらあかんっていうのがBMI18」と具体的な数値を示した。



さらに、過去に極度なダイエット（手紙の相談者はBMI16）を経験すると、体重が元に戻っても「この体で妊娠は危ないからあかんでっていう履歴が残ってしまう」と脳の防衛本能について説明。自力で排卵できない期間が長かったことや、卵巣機能を壊してしまった過去を考慮すると、次回の妊娠も体外受精になる可能性を念頭に置くべきだと冷静に分析した。



一方で、自分を責めることの弊害にも触れ、「私が悪くてこうなったっていうそういう思考をやめること」と強く促した。自責の念からストレスホルモンであるコルチゾールが分泌されると、排卵が抑制されてしまうメカニズムを解説。「あの時はあの時で私は私なりに一生懸命生きてたんやな」と過去の自分を受け入れるようアドバイスを送った。



最後には、次回の自然妊娠のために今から努力するのではなく、産後の無理なダイエットは絶対に避け、自身の健康な体を守り抜くことが一番重要だと力強く語り、相談者のこれからの人生に温かいエールを送った。