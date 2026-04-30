

2006年の開業から、湾岸エリアのシンボルとして親しまれてきた「三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲」が、20周年を機に最大規模のリニューアルを実施中です。

2026年3月から順次、都内初出店のグルメや「ゴディパン」など計31店舗がオープン。単なる店舗の入れ替えにとどまらず、約700平方メートルのキッズパーク新設など「滞在の質」も向上しています。

4月26日からは豊洲と日本橋と結ぶフル電動旅客船「Nihonbashi e-LINER」の定期運航もスタート。アクセス性も進化した“新生・ららぽーと豊洲”へ出かける前にチェックしておきたい、リニューアルの全貌をレポートします。

「ららぽーと豊洲」はどこにある？

大規模リニューアル後の「ららぽーと豊洲」中庭空間イメージ

「アーバンドック ららぽーと豊洲」は、東京メトロ有楽町線「豊洲駅」2b出口直結。ゆりかもめ「豊洲駅」からは徒歩約5分のアクセスしやすい立地と東京湾に面した絶好のロケーションが魅力です。大きな芝生広場が心地よい「豊洲公園」に隣接しており、夏季はじゃぶじゃぶ池も利用が可能。家族で散歩がてら、気軽に訪れやすいスポットです。

開業20周年の節目に「次の20年」を見据えて大規模刷新

2006年の開業以来、湾岸エリアの生活を支えてきた「アーバンドック ららぽーと豊洲」ですが、2026年3月から順次リニューアルを実施。共用部の一部は2026年秋から2027年3月にかけての完了を予定しています。リニューアルコンセプトは、来館者の心が「はずむ・おどる」拠点への進化。次の20年へ向けた第一歩として、ハード・ソフト両面での大幅なアップデートを図っています。

注目の出店店舗情報

今回の目玉となるのは、計31店舗に及ぶテナントの入れ替えと改装です。2026年9月に「スーパーマーケット三和（SANWA）」が新規出店、2026年10月には「ユニクロ」のスケールアップオープンを予定していることに加え、食の注目店も続々と登場しています。4月21日には全国の有名ラーメン店が数ヶ月に1度入れ替わる「POP UP ラーメン」がオープンし、4月28日にはミシュラン受賞シェフが手掛ける「さわだ飯店」が都内に初出店。5月20日にはゴディバが手掛ける「ゴディパン」のショッピングセンター初出店を予定しており、日常を彩る多彩なラインナップが揃います。

「中華 さわだ飯店」の「澤田流麻婆豆腐セット」（2025年10月「ららぽーとTOKYO-BAY」で撮影）

【参考】「ららぽーと豊洲」が2026年初頭から大規模改修！ リニューアル前のセール情報や年末年始の営業情報もまとめて紹介（※2025年12月掲載） https://tetsudo-ch.com/13019587.html

約700平米のキッズパークと「メディア化」する共用空間

子どもがのびのびと遊べる「キッズパーク」

滞在の心地よさを高める共用部の改修も徹底しています。中庭には約700平方メートルもの広さを誇る「キッズパーク」を新設。人工芝の上に「ふわふわマウンテン」や回して遊べる「オムニスピナー」などの遊具を設置。親子で安心して過ごせる空間です。

センターポートの吹き抜けエリアの大型デジタルサイネージは、既に運用をスタートしています

また、館内の「メディア化」も加速します。センターポートの吹き抜けエリアには、高さ4.5メートル×幅24メートルという圧倒的なスケールの大型デジタルサイネージを設置しました。

2026年4月現在の中庭イベントステージ

中庭のイベントステージも屋根の新設や2台の大型サイネージ導入を含む大規模改修をおこないます。

2027年3月には、屋根や大型サイネージを設置した中庭イベントステージが完成予定

視覚と聴覚を刺激するエンターテインメント拠点へ生まれ変わります。

フードコート「マリーナキッチン」の柱面には既にサイネージが設置されていました

フードコート「マリーナキッチン」では計27面のサイネージによる空間演出を導入。パブリックビューイングなど多様な活用を予定しています。

2階・3階共用廊下は一部完成済み。2026年8月に全体完了予定

共用廊下の床面を刷新し、レイアウトを見直し。レストスペースを100席から400席へ大幅に増加し、買い物の合間にホッと一息つけるよう、空間を整備しています。

ららぽーと豊洲１とららぽーと豊洲2をつなぐ、2階の連絡ブリッジ

ららぽーと豊洲１とららぽーと豊洲2をつなぐ連絡ブリッジを整備。より明るく心地良い環境で買い物を楽しめます。

造船所のDNAを未来へ繋ぐ「モビリティの交差点」

写真右手には、No.2ドッグで使用していたクレーンをモチーフに製作したモニュメントが見えます

注目は、この地が持つ歴史的背景と未来の交通インフラとのシナジーです。かつて石川島播磨重工業（現：IHI）の造船工場だったこの場所には、今も当時のクレーン（モニュメント）が遺構として鎮座し、湾岸の風景を象徴しています。今回のリニューアルでは、その歴史的遺産を背景に新たな「移動と滞在」の価値が創出されるでしょう。

フル電動旅客船「Nihonbashi e-LINER」

2026年4月26日には日本橋と豊洲を結ぶフル電動旅客船「Nihonbashi e-LINER」の定期運航をスタートしました。ららぽーと豊洲はまさに“水上の駅”としての機能を強めます。

【参考】日本橋〜豊洲を25分で結ぶ国内初民間EV旅客船「Nihonbashi e-LINER」定期運航開始！ 料金・乗り方・静寂の乗り心地を徹底レポート（※2026年4月掲載） https://tetsudo-ch.com/13027659.html

さらに、将来的に控える東京メトロ有楽町線の豊洲〜住吉間延伸を見据えれば、このリニューアルは将来の乗降客数増加や広域からの集客を支えるための重要な基盤整備と言えるでしょう。鉄道と船、そして商業施設が一体となり、豊洲が「通過点」ではなく、より強固な「目的地」へと進化していく過程に期待が高まります。

【参考】東京メトロの２つの新線プロジェクト 有楽町線と南北線の延伸計画が一歩前進【コラム】（※2023年7月掲載） https://tetsudo-ch.com/12899399.html

「ららぽーと豊洲」出店店舗一覧

フードコート・レストラン・スーパーマーケット 11店舗

ファッション・雑貨・サービス 20店舗

開業20周年を迎え、ショッピングモールからデジタル・エンターテインメント・モビリティが交差する「次世代の街の拠点」へ進化しつつある「アーバンドック ららぽーと豊洲」。ショッピングやグルメの充実はもちろん、舟運の活性化やデジタル演出の導入により、これまで以上に「訪れる楽しみ」がある場所になりそうです。進化を続ける湾岸のランドマークへ、新しい風を感じに出かけてみてはいかがでしょうか。

文・写真：斎藤若菜（イメージ画像その他：三井不動産）

鉄道チャンネル編集部

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