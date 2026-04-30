4月29日、大井競馬場で行われたダート三冠競走初戦・羽田盃（交流G1・ダ1800m）は、戸崎圭太騎乗のフィンガーが逃げ切って制した。2着には断然人気ロックターミガン、3着には大井所属のロウリュが入り、地方の意地は見せていた。

羽田盃、レース後ジョッキーコメント

1着 フィンガー

戸崎圭太騎手

「先生（田中調教師）とレース前にプランを立てた際にも前々で競馬をしようと話していました。上手に出てくれて一度はハナに立てましたが、少しペースを落としすぎましたね。馬のリズムのことを考えていましたが、すごくいい気分で走れたと思います。先生と話したプランが上手くいったと思います。クラシック一冠目を獲れたということで、今後も注目していただけると思いますし、馬も前走より良くなってきて、今後も頑張ってくれると思います。本日は応援ありがとうございました。フィンガーの強さをここで見せることができて嬉しいです。今後の活躍も期待できる馬だと思いますので、引き続き応援をよろしくお願いします」

田中博康調教師

「とても嬉しいです。騎手と作戦を練って挑みました。戸崎騎手は大井を知り尽くしていますし、いいリズムで行ってくれたなと思っています。1コーナーあたりは順調でしたが、最後4コーナーに入った瞬間は少し厳しい展開でした。直線も長いので、喜びが大きかったです。短期で牧場に出しましたが、それが良かったと感じます。非常にいい状態でここまで来ることができました。今日は前回よりも落ち着いて、返し馬の際も成長を感じるなと思っていました。（次走の予定は）元々予定していた東京ダービーを目指したいと思います。本日は寒い中応援していただきありがとうございます。とても強いフィンガーをお見せできたと思います。東京ダービーという舞台の方が向いていると思っていますので、さらに強い姿を見せられるよう頑張ります。応援よろしくお願いします」

2着 ロックターミガン

西村淳也騎手

「厳しい競馬でした」

3着 ロウリュ

吉原寛人騎手

「1週前の追い切りに乗せてもらって、成長を実感出来ていました。自信を持って競馬に挑みましたし、流れが厳しい中でしっかりと中団で脚を溜めれましたし、馬の成長があったと思います。しっかりとじわじわと伸びてくれて、ダービーの距離の方が期待を感じさせる走りだったので次も頑張っていきたいです」

4着 リアライズグリント

坂井瑠星騎手

「馬の状態はすごく良かったです。ゲートの駐立が上手くいかなくて、その後の組み立てが難しくなってしまいました。上位馬とは能力差がないと思うので、巻き返せるように頑張りたいです」

5着 サンラザール

矢野貴之騎手

「よく粘った5着だったと思います。ポテンシャルはありますし、初ナイターでハロン棒の影とかで飛んだり、手前を替えずに走り切ったりとまだまだ幼さもあります。荒削りなので伸びしろは十分にあると思います。前半の運びが非常に難しい馬なので、距離が延びればもうちょっと考えないといけないかなと思いますし、前半上手く運べれば、爆発してもいいんじゃないかなと思います」

レース結果、詳細は下記のとおり。

4月29日、大井競馬場で行われた11R・羽田盃（Jpn1・3歳・ダ1800m）は、戸崎圭太騎乗の3番人気、フィンガー（牡3・美浦・田中博康）が快勝した。3馬身差の2着に1番人気のロックターミガン（牡3・栗東・石坂公一）、3着に6番人気のロウリュ（牡3・大井・森下淳平）が入った。勝ちタイムは1:52.7（稍重）。

2番人気で坂井瑠星騎乗、リアライズグリント（牡3・栗東・矢作芳人）は、4着敗退。なお、1番のトリグラフヒルは出走取消となっている。

羽田盃・フィンガーと戸崎圭太騎手 (C)Hiroki Homma

戸崎圭太騎乗のフィンガーが逃げ切りを決め、ダート三冠初戦を制した。レースではフィンガーが先手を奪い、ロックターミガン、リアライズグリントが並ぶようにマークする厳しい展開。JRA勢3頭による激しい主導権争いが繰り広げられた。それでも先頭をキープしたまま直線へ向かうと、そこからもうひと脚を使って後続を突き放す粘り腰を発揮。最後まで脚色は衰えず、2着以下に3馬身差をつける完勝で押し切った。

フィンガー 7戦3勝

（牡3・美浦・田中博康）

父：Gun Runner

母：エスティロタレントーソ

母父：Maclean’s Music

馬主：エムズレーシング

生産者：高橋フアーム

【全着順】

1着 フィンガー 戸崎圭太

2着 ロックターミガン 西村淳也

3着 ロウリュ 吉原寛人

4着 リアライズグリント 坂井瑠星

5着 サンラザール 矢野貴之

6着 エンドレスソロウ 石川倭

7着 デンテブリランテ 藤田凌

8着 ディアシンバ 和田譲治

9着 アヤサンジョウタロ 野畑凌

10着 サイカンサンユウ 安藤洋一

11着 モコパンチ 秋元耕成

12着 アイリーズ 見越彬央

13着 デーレーシトロン 本橋孝太

出走取消 トリグラフヒル