映画やアニメで見たことあるかも。ジブリの世界観を醸し出す世界の名車5台【オートモビルカウンシル2026】

2026年4月10日〜12日に千葉県・幕張メッセ開催された「AUTOMOBILE COUNCIL 2026」。

さまざまな年代のヘリテージカーが展示されるこのイベント。会場を歩いていると、子どもの頃に憧れたスーパーカーやラリーなどで活躍したスポーツモデルとともに、思わず笑みがこぼれてしまうような、力の抜けたスタイルのクルマたちが目につきます。

見ているだけで田舎の道や石畳などをのんびりトコトコと走っている姿が頭に浮かぶこれらのモデル。ファンタジー感あふれるスタイルは、まるで宮崎駿監督の世界観のよう。そんな愛らしい乗り物たちを紹介します。

■シトロエン 2CV（1988年）

戦後、シトロエンはハイドロニューマチック・サスペンションを搭載したフラッグシップモデルの「DS」と大衆車の「2CV」という2つのモデルを中心に発展を遂げました。1948年10月のパリサロンでデビューし、翌年から販売が始まった「2CV」は、こうもり傘に4つの車輪を付けるというアイデアから生まれていて、開発では2人の大人と50kgのじゃがいもを積んで60km/hで走れること、悪路でも籠に積んだ卵が割れないことという目標が立てられたと言います。

そんな「2CV」は、宮崎駿監督が長年愛車にしていたクルマとしても知られています。映画『ルパン三世カリオストロの城』では、ヒロインであるクラリスがカリオストロ伯爵の手下から逃げる際に「2CV」を運転。そして作品の中で有名な、ルパンたちが乗るフィアット「500」も絡むカーチェイスシーンへとつながっていきます。

「2CV」は1990年まで生産され、今でも世界中に多くのファンがいます。今回展示されていたのは参考出品車で、これから製品化に向けて仕上げていくとのことでした。そのためプライスタグは付けられていませんでしたが、中古車サイトでは200万円弱〜300万円程度で販売されているものが多くなっています。

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■アバルト 850TC（1963年）

宮崎駿監督が映画『ルパン三世カリオストロの城』でルパンの愛車として選んだのは1957年に登場した2代目フィアット「500（チンクエチェント）」でしたが、その2年前、1955年に登場したのが「600（セイチェント）」でした。「600」はフィアット初のRR駆動モデルで、この方式により小さな車体でも大人4人が乗れるスペースが確保されました。

そんな「600」をベースに開発されたのが、アバルト「850TC」です。TCはトゥーリズモ・コンペティツィオーネの略で、排気量を847ccに拡大し、エンジンを大幅にチューニング。拡大されたパワーを受け止めるために足まわりも徹底的に手が加えられました。

アイキャッチがついた丸目ライトやボンネットセンターのメッキ加飾など、ノスタルジックな雰囲気とは裏腹に、獰猛な走りを武器にレースで活躍した「850TC」。このギャップがジブリ的な世界観にハマる気がしました。

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■フィアット アバルト750 レコルド エンデューロ ピニンファリーナ（1957年）

今年のAUTOMOBILE COUNCILでの主催者企画のテーマは「Designed by ピニンファリーナ」。ランチア ベータ モンテカルロやフェラーリ 250 GT SWBなど往年の名車と並び、異彩を放つクルマが展示されていました。それがアバルト「750」です。

これはアバルトが1957年に速度記録に挑み、新記録を樹立したモデル。ボディ製作を担当したのがピニンファリーナでした。このフォルムはトリノ工科大学での風洞実験を経て誕生したもので、セルジョ・ピニンファリーナが「後のピニンファリーナ・デザインの礎になった」と語ったという逸話が残っているそう。

速度記録樹立という偉業を成し遂げたクルマからは、先人が思い描いた“未来”の姿まで伝わってきます。空気を味方につけ、風に乗って遥か彼方まで飛んでいけるようなスタイルは、記録だけでなく夢も詰まっていると感じます。

■アルヴィス 12/50 FWD“Le Mans”（1928年）

アルヴィス・カー・アンド・エンジニアリング・カンパニー・リミテッドは、1919年に創業したイギリスの高級自動車メーカー。アルヴィス 4.3リットル、アルヴィス 3リットルなどを世に送り出しました。1967年に量産車の生産を停止しましたが、現在は当時の図面と熟練の職人技により、コンティニュエーションシリーズとしてかつてのクルマを新車としてハンドメイド生産しています。

アルヴィス 12/50は1923年にデビュー。1496ccのOHV4気筒エンジンを搭載。1928年のル・マン24時間耐久レース 1500ccクラスにおいてワンツーフィニッシュを飾りました。展示車両は41台製造された2シーター“ル・マン” で、現存している9台のうちの1台だといいます。

この年代のクルマが醸し出す、威厳に溢れたスタイル。王道クラシックカーの世界は一般の人は近寄りがたい雲の上の存在で、映画などでしか観ることができないもの。そんなクルマに出合えるのも「オートモビルカウンシル」の魅力です。

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■MVアグスタ 750スポーツ（1973年）

1923年に航空機の生産と整備を行う会社としてアグスタを設立。戦後はオートバイ生産を主力にしたイタリアメーカー、MVアグスタ。1948年から1976年まで、ロードレースの世界で活躍。一時はブランドが解散していましたが、1997年に復活しました。

「オートモビルカウンシル2026」の会場には、2台のMVアグスタが展示されていました。この750スポーツは1970年に登場したモデル。展示車両は1973年式で2600万円のプライスタグが付けられていました。カウルレスの流麗なスタイルは、ノスタルジックなイタリアンレーサーの雰囲気。こういうバイクで旅するのは気持ち良さそうです。

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＜取材・文／高橋 満（ブリッジマン）＞

高橋 満｜求人誌、中古車雑誌の編集部を経て、1999年からフリーの編集者／ライターとして活動。自動車、音楽、アウトドアなどジャンルを問わず執筆。人物インタビューも得意としている。コンテンツ制作会社「ブリッジマン」の代表として、さまざまな企業のPRも担当。

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