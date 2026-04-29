【ディズニーストア】紫外線が気になる季節に向け新コレクション「SHINY DAY」登場！
日差しや紫外線が気になるこれからの季節に向けた新コレクション「SHINY DAY」が、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアで4月24日（金）より順次発売された。
＞＞＞新コレクション「SHINY DAY」をチェック！（写真7点）
ディズニーストアから、日差しや紫外線が気になる季節にぴったりの新コレクション「SHINY DAY」が登場した。晴雨兼用の折りたたみ傘や手の甲までカバーできるロングタイプのアームカバーなど、通勤・通学や外出シーンにおすすめのコレクションだ。
外側はシンプルながら、開くと内側にキャラクターアートが広がる折りたたみ傘が今年も登場。見上げるたびにキャラクターと一緒におでかけしているような気分を楽しめそう。ミッキーマウス、グーフィー、アリエル、ディズニーヴィランズなどのアートや、持ち手のピクサー・ボールのモチーフが心くすぐる『トイ・ストーリー』デザインが登場する。
また、キャラクターフェイスデザインのポーチ付き傘は、ドナルドダックとルシファーデザインを展開。
そのほか、キャラクターのワンポイントが映える傘や、ハートのカラビナ付きで上品な色合いの傘など、コーディネートやシーンに合わせて選べる豊富なバリエーションをご用意。
アームカバーは、レトロな雰囲気のミニーマウスと、おすましした横顔が愛らしい『おしゃれキャット』のマリーを刺しゅうであしらった2種類を展開。UV加工を施し、さらっとした肌触りの冷感仕様で暑い季節にもぴったり。
強い日差しも、憂鬱な雨も、お好きなキャラクターと一緒に楽しく過ごそう。
（C） Disney
（C） Disney/Pixar © Just Play, LLC
Mr. Potato Head & Mrs. Potato Head are trademarks of Hasbro used with permission. （C） Hasbro. All Rights Reserved.
＞＞＞新コレクション「SHINY DAY」をチェック！（写真7点）
ディズニーストアから、日差しや紫外線が気になる季節にぴったりの新コレクション「SHINY DAY」が登場した。晴雨兼用の折りたたみ傘や手の甲までカバーできるロングタイプのアームカバーなど、通勤・通学や外出シーンにおすすめのコレクションだ。
また、キャラクターフェイスデザインのポーチ付き傘は、ドナルドダックとルシファーデザインを展開。
そのほか、キャラクターのワンポイントが映える傘や、ハートのカラビナ付きで上品な色合いの傘など、コーディネートやシーンに合わせて選べる豊富なバリエーションをご用意。
アームカバーは、レトロな雰囲気のミニーマウスと、おすましした横顔が愛らしい『おしゃれキャット』のマリーを刺しゅうであしらった2種類を展開。UV加工を施し、さらっとした肌触りの冷感仕様で暑い季節にもぴったり。
強い日差しも、憂鬱な雨も、お好きなキャラクターと一緒に楽しく過ごそう。
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