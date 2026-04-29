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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

これひとつでリングにもスタンドにも三脚台にもなる。

クラウドファンディングサイトmachi-yaに掲載中の「Magflex（マグフレックス）」は、超々ジュラルミンを素材に採用した多機能スマホリング。手持ち時のホールド力アップはもちろん、スタンドや壁固定など合計7つ使い方が可能です。

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多彩な利用モード

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スマホリングをメイン機能とし、動画視聴やビデオ通話に便利なスタンド機能や、

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両面の強力磁石による金属壁への設置も可能。キッチンでレシピ表示やトレーニング中の動画視聴などに便利ですね。

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本体には三脚などの標準規格である1/4インチネジ穴も搭載。カメラ関連の多彩なアクセサリーとの組み合わせで使い方の幅が広がります。

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ミニ三脚と組み合わせれば自撮り棒のような使い方も可能。工夫次第でいろんな使い方ができそうですね。

軽くて強い、超々ジュラルミン

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「Magflex」は航空機などにも使われるA7075超々ジュラルミンを採用。 アルミ合金の中でも最高クラスの強度を誇りつつ、見た目の重厚感とは裏腹に驚くほどの軽量さも兼ね備えているのが特長です。

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内蔵マグネットは高グレードのN52ネオジム磁石の。2kg近い容器も余裕で持ち上げられるほどの固定力も備えているそうですよ。

Androidでも使えます

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付属品にはメタルプレートが付属するので、MagSafe非対応のAndroidスマホでも問題なく利用可能。

おトクな先行割引販売も終了間近でしたので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。

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Source: machi-ya, YouTube