大相撲春巡業を途中休場していた大関・安青錦（安治川）が２９日、東京・江東区の部屋で行われた朝稽古で汗を流した。四股、すり足、新たに取り入れた空気いすなどの基礎運動に時間を割いた。ぶつかり稽古では出稽古に来ていた秀ノ山部屋の力士に胸を出し、最後は自身もぶつかった。

初の綱取りに挑んだ春場所は７勝８敗で、入門後初の負け越し。春巡業は左足小指骨折の影響で、先月３１日から休場していた。現在の状態については「（患部は）治療をしっかりしてるので、少しずつ良くなっている。（休場中は）ちょこちょこ稽古場に降りて、できることをやっていた。出場を目指して頑張っている」と話した。

先場所の負け越しで、夏場所（５月１０日初日、両国国技館）をカド番として迎えることについては「次に向けてやるしかない。自分が負け越しても、川の中で魚は動いているし、いつもの電車も通っている。そこまで大変なことではない。しっかり次に向けてやっていきたい」と前を向く。

今後は出稽古での調整を視野に入れており、５月１日の横綱審議委員会（横審）による稽古総見へも参加の意向を示した。春場所後には霧島（音羽山）が大関再昇進を果たして、来場所は３大関となる。「ファンから見たら、もっと面白くなってきたなという感じがすると思う。自分のやることは変わらないので」と、冷静に語った。