お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤（53）の妻でモデル・蜂谷晏海（34）が29日、自身のインスタグラムを更新。昨年12月に誕生した次男のお食い初めの様子を報告した。

「少し前になりますが、やっと次男のお食い初めを執り行いました」と報告。「みんなでおめかししてごはん！個室でゆっくり…とはもちろん行かず ドタバタしながらも美味しいご飯をみんなで食べられて嬉しかったね チビバーグも早く一緒に食べようね〜」とつづった。

「オークラ東京の山里さんでお食事しました 子どもにも優しく気遣ってくださり感謝です」と訪れた店も紹介した。

「しかも、たまたま私の結婚式の時にウエディングドレスと着物を一緒に選んでくれたコーディネーターさんに偶然出会い、久しぶりの再会をしました」とも。「東京で何度もドレスの試着を一緒にしてもらい、当日は名古屋だったのでそのまま会えてなかったからもう一度会えて嬉しかったな」とうれしい再会も感激した。

蜂谷は2022年9月、8年の交際を経て井戸田と結婚。24年7月に第1子・男児、昨年12月に第2子・次男が誕生している。