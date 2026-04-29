３歳ダート３冠１戦目の第７１回羽田盃・Ｊｐｎ１は２９日、大井競馬場で３歳馬１３頭（ＪＲＡ３、南関東１０＝トリグラフヒルは出走取消）が１８００メートルを争う。ＪＲＡから参戦するブルーバードＣ勝ち馬のフィンガーを巡る一戦となりそうだ。５着以内に入ったＪＲＡ所属馬の上位３頭、地方所属馬の上位３頭に東京ダービー・Ｊｐｎ１（６月１０日、大井）への優先出走権が与えられる。

フィンガーは外傷明けだった京浜盃が１０キロの馬体重増。それでも直線で脚を伸ばして２着だった。追い切りは併せ馬で遅れたが、気合十分な走りを披露。馬体に力強さがみなぎり、前走とは明らかに状態が違う印象だ。ブルーバードＣを制した１８００メートルへの距離延長もプラス。前走の勝ち馬はいるが、逆転の可能性は高い。

２連勝で前走の雲取賞を制覇したリアライズグリント。首差の接戦だが、中身は濃かった。当時は物見をしてフラつく場面もあったが、２度目となる今回は大丈夫なはず。母がＴＣＫ女王盃勝ちなどダートグレードレースで活躍したマドラスチェックという血統背景も魅力だ。

ロックターミガンはダートに舞台を替えて２連勝。前走はドバイ遠征を回避して参戦の京浜盃を勝った。今回は早い段階で羽田盃に狙いを定めて調整された。再度の大井で上位を狙う。