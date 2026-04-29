最高年収1億円！ハイスペ男性30人との“逆ハーレム婚活”に美女3人が絶句「全てが贅沢」「姫になった気分」
婚活に臨む美女3人が、平均年収2000万円超えのハイスペ男性30人との豪華すぎる婚活の全貌を知り、「こんな婚活見たことない」「姫になってしまうかも」と絶句する場面があった。
4月28日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第1話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。
婚活の舞台となるのは、新宿の夜景を一望できるペントハウス。その豪華なロケーションに、3人は部屋に入るやいなや「えっ、すごい！」「全てが贅沢」「ロマンチック」と次々に驚きを口にする。
さらに、3人にはそれぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合うことができるようになっている。衣装や靴、バッグもずらりと並んでおり、ゆかは「小さい頃憧れたお姫様のお部屋だよね」、なつえは「幸せな生活すぎる。姫になってしまうかも」、あやかも「こんな婚活見たことない」と胸を躍らせた。
さらに、部屋に置かれたパネルを通じて、婚活相手となる“ハイスペ男性”30名の簡易なプロフィールが見られるようになっている。あやかの一声でまず「年収」の項目を選択すると、30名のシルエットがランキング順に表示され、候補者の平均年収が「2090万6667円」であることが判明。1位として表示された「日本育ちの東大卒エリート」であるチェンについて、ゆかが「（1）億……？」と桁違いの数字を予想すると、あやかも「1億円だと思う」と予想するなど、ハイスペ男性を選びたい放題の“逆ハーレム婚活”に興奮が止まらない様子だった。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）