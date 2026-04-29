【5/6まで】冷水でもサッと溶けて香り立つ驚きのコーヒー体験！新宿で「ネスカフェ アイスブレンド」試飲イベント開催中

ネスレ日本は、冷たい水にもサッと溶けるアイス専用のレギュラーソリュブルコーヒー「ネスカフェ アイスブレンド」を楽しむ期間限定イベント「NESCAFÉ APARTMENT ＃隣人と溶けるアイスコーヒー」を5月6日まで、東京・新宿サザンテラス広場で開催中です。

4種の味をテーマにした部屋でそれぞれのコーヒーをいただく！

2025年3月に発売したアイス専用のレギュラーソリュブル（粉末、顆粒状）コーヒー「ネスカフェ アイスブレンド」を多くの人に楽しんでもらうため催された試飲イベント。

「ネスカフェ アイスブレンド」 （提供ネスレ日本）

会場では4種の味をテーマにした部屋を用意。手軽に飲用できるコーヒー体験とともに、おもてなしをしてくれる「住人」のさまざまな暮らしのシーンも味わえます。

イベント初日には、「どこかにいそうな隣人」をイメージした4人の人気インフルエンサー、あやんぬさん、水溜りボンド・カンタさん、椛木 映里さん、高橋 アランさんが登場し、それぞれの暮らしに寄り添った「ネスカフェ アイスブレンド」の楽しみ方を紹介しました（初日のみの登場です）。

イベント初日に登場した「スペシャル住人」あやんぬさん、水溜りボンド・カンタさん、椛木 映里さん、高橋 アランさん（初日のみ） （提供ネスレ日本）

日本では飲用されるコーヒーの約40％がアイスコーヒーであり、猛暑の長期化によってその市場が拡大しています。

ネスレ日本の飲料事業本部の尾粼由唯さんは冒頭のあいさつで、アイスコーヒー市場のさらなる開拓を目指し「ネスカフェ アイスブレンド」の発売に至った経緯などを説明。「水でもサッと溶ける手軽さと豊かな香りをイベントで体験してほしい」と呼び掛けていました。

ネスレ日本の飲料事業本部の尾粼由唯さん

この日は「かんたん映えラテ（101号室）」「爆速ブラック（102号室）」「甘い上質ブラック（103号室）」「自由過ぎるマーマレードコーヒー（104号室）」の4種の中から、「甘い上質ブラック」を体験。

４部屋あるうちの一室の様子。それぞれ異なる設定の「住人」の方がおすすめコーヒーの飲み方を教えてくれます

実際に「住人」の方にならって作ってみると、想像以上に「ネスカフェ アイスブレンド」が水に溶けていく様子に驚きます。

サッと水に溶ける 「ネスカフェ アイスブレンド」

また、溶けだすとともにコーヒー豆の良い香りが漂ってきてこれにも少々びっくり。ホットならばともかく、アイスでもここまでしっかりと香り立つのだ、というまさに「コーヒー体験」ができました。

「甘い上質ブラック」 は甘さの中にもキリっとしたブラックの主張がとても印象的。これからやってくる暑い時期に飲みたくなる一杯でした。

アイスコーヒーの美味しい時期が間もなくやってきます！

会場では、部屋での体験とは別に設けられたフリー試飲スペースで“サッと溶ける驚き”を体験できるほか、アイスコーヒー型モニターで水に溶ける様子を楽しむことができます。新宿エリアに足を運ばれた方はぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

イベント概要

NESCAFÉ APARTMENT ＃隣人と溶けるアイスコーヒー

日時： 2026年4月28日（火）〜5月6日（水） 10:00〜18:00 ※初日のみ12:00開始

会場： 新宿サザンテラス（東京都渋谷区代々木2丁目2-1）

入場料：無料

・ フリー試飲スペースで「溶ける！」実験のような驚きを体験・試飲

・ アイスコーヒー型モニターで、水に溶ける演出を鑑賞

・ SNS投稿で参加できるプレゼント企画に挑戦

※各部屋での体験は整理券制です。混雑状況に応じ、抽選となる場合があります。

※荒天や事故等の不測の事情により、開催時間の変更や開催中止となる恐れがありますことを、あらかじめご了承ください。

【5/6まで】冷水でもサッと溶けるコーヒー体験！新宿で「ネスカフェ アイスブレンド」試飲イベント開催中（18枚）