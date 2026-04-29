メキシカンリーグのベラクルスイーグルス入りも戦力外…SNSで報告

元オリックスの井口和朋投手が28日、自身のインスタグラムを更新し、今年3月入団したメキシカンリーグのベラクルスイーグルスから戦力外となったことを報告した。「クビになりました!!」と伝えている。

井口は武相高（神奈川）、東農大北海道オホーツクから2015年ドラフト3位で日本ハムに入団。救援として2021年には43試合に登板し、防御率1.86でブルペン陣を支えた。しかし2023年オフに戦力外通告を受け、オリックスに育成選手として入団。2024年開幕直前に支配下登録され、32試合に登板し1勝2敗3ホールドをマークした。

2025年はウエスタン・リーグで40試合に登板し、防御率1.00と安定した成績を残したものの、1軍では5試合、防御率9.64と振るわず、10月14日に再び戦力外を告げられた。「エイブルトライアウト2025」に参加し、オイシックスへの移籍が決まったが、今年3月17日にオイシックスからメキシコリーグへの挑戦が発表されていた。

井口はインスタグラムに「クビになりました!! 帰ります」「スペイン語取得計画大失敗」と投稿。チームメートらと撮ったものや、寄せ書きのサインボールの写真も公開していた。

今季へ向け、メキシコリーグにはソフトバンクや中日でプレーした又吉克樹投手が開幕前に自由契約に。今月18日にオイシックス入りが発表された。また、DeNAやロッテで活躍した国吉佑樹投手も同国リーグで開幕前に戦力外を告げられている。（Full-Count編集部）